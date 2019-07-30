Murat Yıldırım ve eşi Faslı güzel İmane Elbani şaşırttı! Murat Yıldırım'ın çocukluk fotoğrafları ortaya çıktı
Murat Yıldırım, gerek film ve dizilerdeki oyunculuğuyla gerekse Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki başarılı sunumuyla ekranların en çok sevilen isimleri arasında yer almayı başardı. Ekranların yakışıklı siması Murat Yıldırım'ın şimdilerde dillerden düşmeyen bir evliliği var. Milyoner'in sevilen sunucusu Murat Yıldırım, 2016 yılında Faslı güzel İmane Elbani ile evlendi. Fakat Murat Yıldırım hakkında hayranlarının dahi birçoğunun bilmediği bir gerçek var! 40 yaşındaki ünlü ismin eşi, yaşı, memleketi hayranları tarafından merak ediliyor. Murat Yıldırım'ın eski fotoğrafları ise görenlere 'yok artık' dedirtti. Murat Yıldırım'ın çocukluk fotoğrafı ortaya çıktı... İşte inanamayacağınız o fotoğraf ve ünlü isimlerin görmediğiniz fotoğrafları...
30.07.2019 19:28
- Son Güncelleme: 30.07.2019 19:31
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