Murat Yıldırım nereli? Murat Yıldırım'ın memleketi herkesi şaşırttı! İşte ünlülerin memleketleri...

Murat Yıldırım başarılı oyunculuğuyla tanınırken, eğlenceli sunuculuğuyla da izleyicinin gönlünde taht kurdu. Kim Milyoner Olmak İster'in sunucusu Murat Yıldırım'ın nereli olduğu merak ediliyor. Eşi Iman Elbani ile mutlu bir evliliği olan 39 yaşındaki yakışıklı sunucu Murat Yıldırım, son günlerde magazin dünyasının en gözde isimlerinden. İşte 'Murat Yıldırım nereli?' sorusunun cevabı...

6 Ocak 2019 Pazar, 14:31:33 Güncelleme: 14:46:42
Murat Yıldırım nereli? Murat Yıldırım'ın memleketi herkesi şaşırttı! İşte ünlülerin memleketleri...

Murat Yıldırım-İmane Elbani çifti, yılbaşı tatilinden döndü. Geçtiğimiz hafta Elbani'nin hamile olduğu haberleriyle gündeme gelen çift, bebek haberini üzülerek yalanladı.

Murat Yıldırım, "Haberler ne yazık ki doğru değil. İlk fırsatta çocuk sahibi olmak istiyoruz. Böyle güzel bir haber alırsak saklamayız" dedi. 'Murat Yıldırım nereli?' son günlerin en merak edilen sorusu oldu. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu Murat Yıldırım'ın memleketi...

Murat Yıldırım nereli? Murat Yıldırım'ın memleketi herkesi şaşırttı! İşte ünlülerin memleketleri...

Furkan Palalı - Konya

Murat Yıldırım nereli? Murat Yıldırım'ın memleketi herkesi şaşırttı! İşte ünlülerin memleketleri...

Aleyna Tilki - Trabzon/Of

Murat Yıldırım nereli? Murat Yıldırım'ın memleketi herkesi şaşırttı! İşte ünlülerin memleketleri...

Zerrin Tekindor - Balıkesir

Murat Yıldırım nereli? Murat Yıldırım'ın memleketi herkesi şaşırttı! İşte ünlülerin memleketleri...

Demet Özdemir - Kocaeli

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