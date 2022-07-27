Murat Yıldırım cephesinden müjdeli haber! Tüm gözler İman Elbani’ye çevrildi! Herkesten gizli tutuyordu ancak...
2006 yılında ilk uzun soluklu çalışması olan Fırtına dizisiyle adını duyuran Murat Yıldırım; Suskunlar, Ramo, Aziz, Asi gibi yapımlarda rol aldı. Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Yıldırım, 2008–2014 yılları arasında meslektaşı Burçin Terzioğlu ile evli kaldı. Yıldırım, şimdilerde mutlu bir evlilik sürdürdüğü Faslı güzel İman Elbani'yle de 2016 yılında nikah masasına oturdu. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikiliden müjdeli haber ise geldi. Murat Yıldırım - İman Elbani çiftinin bir bebek bekledikleri iddia edildi. İşte detaylar...
27.07.2022 19:54 - Son Güncelleme: 27.07.2022 19:54
Fırtına, Asi, Suskunlar, Ramo gizi yapımlarda rol alan ve son olarak Aziz dizisiyle izleyici karşısına çıkan Murat Yıldırım, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
2008–2014 yılları arasında meslektaşı Burçin Terzioğlu ile evli kalan Yıldırım, 2016'da İman Elbani ile mutluluğa 'evet' dedi.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Murat Yıldırım'ın Faslı eşi İman Elbani'nin hamile olduğu ortaya çıktı.