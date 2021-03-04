Murat Ünalmış varlıklarını unutturdu ama gözlerden kaçmaz! Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'inin babası dizide de bulunmuş
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış oldukça fazla konuşuluyor. Bu bağlamda Murat Ünalmış son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Bu kadar kötü bir karakteri iyi bir şekilde yansıtan Murat Ünalmış'ın bu kadar konuşulması rastlantı değil elbette. Hal böyle olunca Murat Ünalmış'ın eşinden, yaşına, boyuna kadar her detay merak ediliyor. Murat Ünalmış hakkında araştırma yapanlar babasını görünce şaştı kaldı. Nedeni ise babasının da Bir Zamanlar Çukurova eşliğinde izleyicilerle buluşmuş olması. Öte yandan ailesiyle birlikte fotoğraf paylaşan Murat Ünalmış'ın babasına olan benzerliği gözlerden kaçmıyor.
Ancak Murat Ünalmış özel hayatını gözlerden özene bezene saklayan bir isim. Nitekim annesi ve babasına dair paylaşımları bu yüzden olay yaratıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın babasının Bir Zamanlar Çukurova'da küçük bir sahnede rol aldığı ortaya çıktı. Bakın nasıl. İşte başta Murat Ünalmış olmak üzere ünlülerin anne ve babaları.