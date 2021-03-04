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Murat Ünalmış varlıklarını unutturdu ama gözlerden kaçmaz! Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'inin babası dizide de bulunmuş

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış oldukça fazla konuşuluyor. Bu bağlamda Murat Ünalmış son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Bu kadar kötü bir karakteri iyi bir şekilde yansıtan Murat Ünalmış'ın bu kadar konuşulması rastlantı değil elbette. Hal böyle olunca Murat Ünalmış'ın eşinden, yaşına, boyuna kadar her detay merak ediliyor. Murat Ünalmış hakkında araştırma yapanlar babasını görünce şaştı kaldı. Nedeni ise babasının da Bir Zamanlar Çukurova eşliğinde izleyicilerle buluşmuş olması. Öte yandan ailesiyle birlikte fotoğraf paylaşan Murat Ünalmış'ın babasına olan benzerliği gözlerden kaçmıyor.

04.03.2021 12:07 - Son Güncelleme: 04.03.2021 13:00
Murat Ünalmış varlıklarını unutturdu ama gözlerden kaçmaz! Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'inin babası dizide de bulunmuş

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış son dönemin en çok popüler isimlerinden biri. Öyle ki hakkında her detay en ince ayrıntısına kadar merak ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Murat Ünalmış varlıklarını unutturdu ama gözlerden kaçmaz! Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'inin babası dizide de bulunmuş

Ancak Murat Ünalmış özel hayatını gözlerden özene bezene saklayan bir isim. Nitekim annesi ve babasına dair paylaşımları bu yüzden olay yaratıyor. Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'i Murat Ünalmış'ın babasının Bir Zamanlar Çukurova'da küçük bir sahnede rol aldığı ortaya çıktı. Bakın nasıl. İşte başta Murat Ünalmış olmak üzere ünlülerin anne ve babaları.

Murat Ünalmış varlıklarını unutturdu ama gözlerden kaçmaz! Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'inin babası dizide de bulunmuş

FAHRİYE EVCEN VE ANNESİ HATİME EVCEN

Murat Ünalmış varlıklarını unutturdu ama gözlerden kaçmaz! Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'inin babası dizide de bulunmuş
Murat Ünalmış varlıklarını unutturdu ama gözlerden kaçmaz! Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'inin babası dizide de bulunmuş