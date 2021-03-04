Murat Ünalmış varlıklarını unutturdu ama gözlerden kaçmaz! Bir Zamanlar Çukurova'nın Demir'inin babası dizide de bulunmuş

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir karakterine hayat veren Murat Ünalmış oldukça fazla konuşuluyor. Bu bağlamda Murat Ünalmış son günlerin adından en çok söz ettiren isimlerinden biri. Bu kadar kötü bir karakteri iyi bir şekilde yansıtan Murat Ünalmış'ın bu kadar konuşulması rastlantı değil elbette. Hal böyle olunca Murat Ünalmış'ın eşinden, yaşına, boyuna kadar her detay merak ediliyor. Murat Ünalmış hakkında araştırma yapanlar babasını görünce şaştı kaldı. Nedeni ise babasının da Bir Zamanlar Çukurova eşliğinde izleyicilerle buluşmuş olması. Öte yandan ailesiyle birlikte fotoğraf paylaşan Murat Ünalmış'ın babasına olan benzerliği gözlerden kaçmıyor.

04.03.2021 12:07 - Son Güncelleme: 04.03.2021 13:00 BU GALERİYİ PAYLAŞ





