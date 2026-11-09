UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Ünlü oyuncu Murat Divitçioğlu büyükşehir hayatına veda etti: Çanakkale'de sandviç yapıp esnaflık yapıyor

'Kardeşlerim' ve 'Mehmed: Fetihler Sultanı' gibi başarılı yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Murat Divitçioğlu, şehir hayatının stresinden uzaklaşarak ailesiyle birlikte Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine yerleşti. Kazdağları eteklerinde doğayla iç içe bir yaşam kuran 46 yaşındaki oyuncu, set dışındaki zamanlarında üniversite arkadaşının sandviç işletmesinde esnaflık yapıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Murat Divitçioğlu’ndan Büyükşehir Hayatına Veda

Ünlü film, dizi ve reklam oyuncusu Murat Divitçioğlu, ailesiyle birlikte daha sakin ve huzurlu bir hayat sürmek için büyükşehir yaşamına veda etti. Kazdağları'na olan sevgisi ve doğayla iç içe yaşama hayali nedeniyle Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine yerleşen 46 yaşındaki oyuncu, yıllar önce üniversite eğitimi aldığı şehre geri döndü.

Ünlü Oyuncu Murat Divitçioğlu’ndan Sandviç Tezgâhına

'Kardeşlerim' ve 'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizilerindeki rolleriyle tanınan Divitçioğlu, oyunculuk kariyerini sürdürürken setlerden arta kalan zamanını üniversite arkadaşı Barlas Balcı'nın sandviç işletmesinde geçiriyor. Ünlü oyuncunun tezgâhın arkasına geçerek müşterilere hizmet vermesi ise ilçede ilgi görüyor.

Murat Divitçioğlu Üniversite Hayalini Gerçekleştirdi

ÜNİVERSİTE YILLARINDAKİ HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Çanakkale'de ailesiyle huzurlu bir yaşam sürdüğünü anlatan Murat Divitçioğlu, arkadaşı Barlas Balcı ile yıllar önce kurdukları hayali gerçekleştirdiklerini söyledi.

Televizyon Yıldızı Murat Divitçioğlu’ndan Doğaya Dönüş

Divitçioğlu, "Bu sandviç hikâyemiz bizim uzun yıllara dayanıyor. Barlas'la üniversite yıllarında kurduğumuz bir hayaldi. Şimdi bunu Bayramiç'te gerçekleştiriyor olmanın büyük mutluluğu içerisindeyiz. Ben zaten Çanakkale'de tiyatro bölümünü okudum. Uzun yıllar Çanakkale'de yaşadım, bölgeyi de biliyordum. Daha sonra işler başladı. Bursa Devlet Tiyatrosu'nda uzun yıllar oyunculuk yaptım. Ardından diziler ve reklamlar geldi. 'Kardeşlerim'de, daha sonra 'Mehmed: Fetihler Sultanı'nda oynadım. Birçok reklam filminde de rol aldım" dedi.

Doğanın Kucağında: Murat Divitçioğlu’nun Huzurlu Yaşamı

"ÇOCUKLARIMIZI DOĞAL ORTAMDA BÜYÜTMEK İSTEDİK"

Büyükşehir hayatının yoğun temposundan uzaklaşmak istediğini belirten oyuncu, ailesiyle birlikte doğanın içinde yaşamanın kendilerine huzur verdiğini dile getirdi.

Divitçioğlu Ailesi Doğal Hayatı Tercih Etti

Divitçioğlu, "O yıllarda oturup konuşurduk. Doğada yaşamak, organik tarımla uğraşmak hoşumuza giden şeylerdi. Barlas'ın da buralı olması, ikimizin de aile sahibi olması nedeniyle çocuklarımızı doğal bir ortamda yetiştirmek istedik. Onları doğal bir ortamda büyütmek bizi de çocukluğumuza götürüyor. Bursa'da, İstanbul'da yaşadığım dönemlerde çok gergin birisiydim. Haliyle şehir ortamı. Çocuklarımızı orada büyütmek eşimle hiç hoşumuza gitmedi. Şimdi benim burada çocuğum parka rahat gidebiliyor, okuluna rahat gidebiliyor. Doğanın içinde büyüyor. Tavuklarımız var, domateslerimiz var" ifadelerini kullandı.

Murat Divitçioğlu Setten Sandviç Tezgâhına Geçiyor

SETTEN ÇIKIYOR, SANDVİÇ TEZGÂHININ BAŞINA GEÇİYOR

Oyunculuk kariyerine devam eden Murat Divitçioğlu, çekimleri için İstanbul'a gidip geldiğini, Bayramiç'te bulunduğu zamanlarda ise arkadaşıyla birlikte sandviç işletmesinde çalıştığını anlattı.

Ünlü oyuncu, "Hem oyunculuk hem sandviç hem esnaf nasıl oluyor? Burada doğada yaşadığımızdan dolayı daha huzurlu oluyoruz. İstanbul'a gidip geliyorum çekimler için. Devam eden çekimlerim ve reklamlarım var. Burada da birçok insanla karşılaşıyoruz. Onlara güzel sandviçlerimizden yapıyoruz. Aslında biz de yapmıyoruz, kendileri tasarlıyor. Bunu İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da yaşayanlar biliyor. Biz de bu fikri buraya taşımak istedik Barlas'la" diye konuştu.

Bayramiç’te Farklı Lezzet Alternatifi: Sandviç İşletmesi

"İNSANLAR AYNI ŞEYLERİ YEMEKTEN SIKILMIŞTI"

Sandviç işletmesi fikrinin arkadaşı Barlas Balcı'dan çıktığını belirten Divitçioğlu, Bayramiç'te farklı bir lezzet alternatifi sunmak istediklerini söyledi.

Divitçioğlu, "Bu açıkçası Barlas'ın fikriydi. Ben de ona iştirak ettim. Buraya geldiğimiz zaman insanların sürekli simit, poğaça gibi aynı şeyleri yemekten biraz sıkıldıklarını gördük. Biz de sıkılmıştık aslında. Ne yapalım diye düşünürken Barlas böyle bir fikir ortaya attı. Çok da güzel oldu. Burada yaşayan insanlar da gayet memnun" dedi.

Ünlü Oyuncu Murat Divitçioğlu Bayramiç’te İlgi Odağı

ÜNLÜ OYUNCUYU GÖRMEK İÇİN İŞLETMEYE GELİYORLAR

Murat Divitçioğlu ile birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu belirten işletme sahibi Barlas Balcı, ünlü oyuncunun işletmeye olan ilgiyi artırdığını söyledi.

Balcı, "Bu işe başladığımızda insanlar her geldiğinde 'Tanıyorum ama nereden?' diye tepki veriyorlar. Sonra biz biraz hatırlatıyoruz. Murat ağabey yıllarca sinemalarda, filmlerde, dizilerde ve reklam filmlerinde oynadığı için onu görmek isteyen çok fazla insan geliyor" ifadelerini kullandı.

Murat Divitçioğlu’nun Mütevazı Esnaflık Tavrı

"40 YILLIK DOSTLARIYMIŞ GİBİ DAVRANIYOR"

Ünlü oyuncunun müşterilerle yakından ilgilendiğini anlatan Barlas Balcı, Divitçioğlu'nun mütevazı tavırlarının da beğeni topladığını dile getirdi.

Balcı, "Sırf Murat ağabeyi görmek, burada bir şeyler yemek, onunla fotoğraf çektirmek ve sohbet etmek için gelen çok fazla kişi var. Murat ağabey de sağ olsun çok mütevazı bir insan. Onlara sanki 40 yıldır dostlarıymış, arkadaşlarıymış gibi davranıyor. Çok güzel bir esnaf profili çiziyor" diye konuştu.

(Fotoğraflar sosyal medyadan ve İHA'dan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin