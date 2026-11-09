SETTEN ÇIKIYOR, SANDVİÇ TEZGÂHININ BAŞINA GEÇİYOR

Oyunculuk kariyerine devam eden Murat Divitçioğlu, çekimleri için İstanbul'a gidip geldiğini, Bayramiç'te bulunduğu zamanlarda ise arkadaşıyla birlikte sandviç işletmesinde çalıştığını anlattı.

Ünlü oyuncu, "Hem oyunculuk hem sandviç hem esnaf nasıl oluyor? Burada doğada yaşadığımızdan dolayı daha huzurlu oluyoruz. İstanbul'a gidip geliyorum çekimler için. Devam eden çekimlerim ve reklamlarım var. Burada da birçok insanla karşılaşıyoruz. Onlara güzel sandviçlerimizden yapıyoruz. Aslında biz de yapmıyoruz, kendileri tasarlıyor. Bunu İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da yaşayanlar biliyor. Biz de bu fikri buraya taşımak istedik Barlas'la" diye konuştu.