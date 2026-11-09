Ünlü oyuncu Murat Divitçioğlu büyükşehir hayatına veda etti: Çanakkale'de sandviç yapıp esnaflık yapıyor
'Kardeşlerim' ve 'Mehmed: Fetihler Sultanı' gibi başarılı yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Murat Divitçioğlu, şehir hayatının stresinden uzaklaşarak ailesiyle birlikte Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine yerleşti. Kazdağları eteklerinde doğayla iç içe bir yaşam kuran 46 yaşındaki oyuncu, set dışındaki zamanlarında üniversite arkadaşının sandviç işletmesinde esnaflık yapıyor.
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