Murat Dalkılıç’tan tarikat göndermesi! Kerimcan lakabı ifşalanmıştı meğer son şarkısında açıkça bahsetmiş! Baba Eren, Hande Erçel ile sonunu getirmişti

Tarikatta herkesinbir lakabı olduğu ifşalanmış ve ayrıca üyelerin birbirlerine 'can' diye hitap ettiği ileri sürülmüştü. Murat Dalkılıç'ın son şarkısının adının Can olması ve şarkının sözleri özellikle de nakarat bölümü bir magazin programında 'O tarikata gönderme' olarak yorumlandı.