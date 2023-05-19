Murat Dalkılıç'tan tarikat göndermesi! Kerimcan lakabı ifşalanmıştı meğer son şarkısında açıkça bahsetmiş! Baba Eren, Hande Erçel ile sonunu getirmişti
Murat Dalkılıç'tan tarikat göndermesi! Meğer son şarkısında açık açık bahsetmiş! Murat Dalkılıç'ın tarikat içindeki isminin Kerimcan olduğu ortaya çıkmış ve bahsi geçen tarikatla ilgili peş peşe gelen ifşalar, "İkinci Adnan Oktar vakası" dedirtmişti. Tarikatın lideri olduğu ileri sürülen Baba Eren lakaplı Ali Osmay Güre isimli kişi ile Neslihan Atagül, Kadir Doğulu, Sitare Ekbaş, Murat Dalkılıç ve birçok ünlü hakkında ortaya atılan iddialar herkesi şaşkına çevirirken yeni detaylar da geldi. Murat Dalkılıç'ın şarkısındaki sözler gündeme bomba gibi düştü.
Murat Dalkılıç'tan tarikat göndermesi! Kerimcan lakabı ifşalanmıştı meğer son şarkısında o tarikattan açıkça bahsetmiş! Bahsi geçen tarikatın lideri Baba Eren, Hande Erçel ile aşkının sonunu getirmişti...
Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun tarikatı olarak gündemde yer alan o tarikata bağlı olduğu ileri sürülen Murat Dalkılıç'ın son şarkısının sözleri gündeme bomba gibi düştü.
Tarikatta herkesinbir lakabı olduğu ifşalanmış ve ayrıca üyelerin birbirlerine 'can' diye hitap ettiği ileri sürülmüştü. Murat Dalkılıç'ın son şarkısının adının Can olması ve şarkının sözleri özellikle de nakarat bölümü bir magazin programında 'O tarikata gönderme' olarak yorumlandı.
İşte Murat Dalkılıç'ın şarkısında bahsi geçen o sözler;
Can bu bedende ya hala
Nefesimden ses var galiba
Kesik, kesik belli ama
Yaşıyor bak inadıyla
Sığarım dediğim bu dünya
Altından kayıp giderken
Düşmeyeyim diye
Hepten tepe taklak olduk al burdan yak