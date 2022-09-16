Murat Dalkılıç'ın yeni aşkı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Merve Boluğur, Hande Erçel, Sitare Akbaş derken şimdi de o güzelle...
Murat Dalkılıç'ın yeni aşkı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Merve Boluğur, Hande Erçel, Sitare Akbaş derken şimdi de o güzelle anılıyor ünlü şarkıcı... 2015 - 2017 yılları arasında Merve Boluğur ile evli kalan ve ardından Hande Erçel ile uzun bir aşk yaşayan Murat Dalkılıç, Hande'den sonra onun yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile birlikteydi. Sevgilisiyle sessiz sedasız ayrılan Murat Dalkılıç bomba bir iddiasyla gündemde. Murat Dalkılıç'ın yeni sevgilisinin o ünlü oyuncu olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
16.09.2022 11:29 - Son Güncelleme: 16.09.2022 11:42
Murat Dalkılıç'ın yeni aşkı bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Merve Boluğur, Hande Erçel, Sitare Akbaş derken şimdi de o güzelle aşk yaşadığı iddia ediliyor ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın...
Sevgilisi Sitare Akbaş'tan sessiz sedasız bir şekilde ayrılan Murat Dalkılıç'ın gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdığı iddia edildi.