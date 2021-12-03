Murat Dalkılıç’ın eski sevgilisi Hande Erçel ile yeni sevgilisi Sitare Akbaş 'yok artık' dedirtti! Herkes şokta gören bir daha bakıyor...
Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi ve yeni sevgilisi arasındaki benzerlik 'yok artık' dedirtti Sitare Akbaş'ın son halini görenler, 'aynı Hane Erçel' yorumunda bulundu. Hande Erçel'le ilişkisini noktaladıktan uzun bir süre sonra, güzel oyuncunun arkadaşı Sitare Akbaş'la yeni bir aşka yelken açan Murat Dalkılıç 'sevgilileri' ile gündemde. Sitare Akbaş'ın makyajlı paylaşımı, Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi Hande Erçel'e benzetildi.
03.12.2021 12:44
- Son Güncelleme: 03.12.2021 12:44
Murat Dalkılıç'ın eski sevgilisi Hande Erçel ile yeni sevgilisi Sitare Akbaş 'yok artık' dedirtti! Herkes şokta, gören bir daha bakıyor...
Murat Dalkılıç, Hande Erçel'le ilişkisini noktaladıktan uzun bir süre sonra Sitare Akbaş ile yeni bir aşka yelken açmıştı...
Sitare Akbaş ile gizli aşkı ortaya çıkan Murat Dalkılıç, bebek sorusuna verdiği tepkiyle dikkat çekmişti.