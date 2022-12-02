Murat Dalkılıç yeni sevgilisiyle gecelerde fena yakalandı! Kucağına oturttu Murat ve yeni aşkını görenler: "Oyuncu seviyor"
Murat Dalkılıç yeni sevgilisiyle gecelerde fena yakalandı! Kucağına oturttu Murat ve yeni aşkını görenler, "Murat oyuncu seviyor" yorumları yaptı. Merve Boluğur, Hande Erçel, Sitare Akbaş derken Murat Dalkılıç şimdi de o güzelle anılıyor. 2015 - 2017 yılları arasında Merve Boluğur ile evli kalan ve ardından Hande Erçel ile uzun bir aşk yaşayan Murat Dalkılıç, Hande'den sonra onun yakın arkadaşı Sitare Akbaş ile birlikteydi. Sevgilisiyle sessiz sedasız ayrılan Murat Dalkılıç bir süredir bir başka oyuncu isimle anılıyordu. İkili önceki gece yakayı ele verdi. Şarkıcı Murat Dalkılıç, Sarıyer'de objektiflere yansıdı.Aracın içine zar zor binen Dalkılıç bir arkadaşını kucağına oturttu.
"MURAT OYUNCU SEVİYOR"
Murat Dalkılıç yeni sevgilisiyle gecelerde fena yakalandı! Bir mekan çıkışında kameralara takılan Murat Dalkılıç araca zoar zor bindi bir arkadaşını da kucağına oturttu. Murat ve yeni aşkını görenler, "Oyuncu seviyor" yorumları yaptı. Merve Boluğur, Hande Erçel, Sitare Akbaş derken şimdi de o güzelle aşk yaşadığı iddia ediliyor ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın...
Sevgilisi Sitare Akbaş'tan sessiz sedasız bir şekilde ayrılan Murat Dalkılıç'ın gönlünü yine bir oyuncuya kaptırdığı iddia edildi.
Çağla Boz'la Murat Dalkılıç'tan konuyla ilgili açıklama gelmezken ikili önceki gece fena yakalandı. Şarkıcı Murat Dalkılıç, Sarıyer Küçük Armutlu'da objektiflere yansıdı. Dalkılıç, bir mekandan çıkarken görüntülendi.
O SORUYA YANIT YOK
Sevgilisi Çağla Boz ile birlikte restorandan ayrılan Murat Dalkılıç, arkadaşlarının da içerisinde bulunduğu otomobile bindi. Otomobili mekanın kapısına yanaştıran Dalkılıç, muhabirlerin ehliyetini kaptırdığı yönündeki söylentilerle alakalı sorularını yanıtsız bıraktı. Ünlü şarkıcı, ardından hızla oradan uzaklaştı.