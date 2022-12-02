Murat Dalkılıç yeni sevgilisiyle gecelerde fena yakalandı! Kucağına oturttu Murat ve yeni aşkını görenler: "Oyuncu seviyor"

"MURAT OYUNCU SEVİYOR"

Murat Dalkılıç yeni sevgilisiyle gecelerde fena yakalandı! Bir mekan çıkışında kameralara takılan Murat Dalkılıç araca zoar zor bindi bir arkadaşını da kucağına oturttu. Murat ve yeni aşkını görenler, "Oyuncu seviyor" yorumları yaptı. Merve Boluğur, Hande Erçel, Sitare Akbaş derken şimdi de o güzelle aşk yaşadığı iddia ediliyor ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'ın...