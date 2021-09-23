Murat Dalkılıç söyledi Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti coştu! İkili aşka geldi o anlar sosyal medyaya damga vurdu
Murat Dalkılıç söyledi Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti coştu! Son dönemlerde Sitare Akbaş ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Murat Dalkılıç, Harbiye Açıkhava'da konser verdi. Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti de ünlü şarkıcıyı en ön sıradan dinledi. Konserden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu ile eğlendiği anlar sosyal medyaya damga vurdu. Ünlü çiftin oldukça neşeli göründükleri video için "Neslihan aşka geldi", "Neşeniz hiç eksilmesin" yorumları yapıldı. İşte Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çiftinin o anları...
23.09.2021 00:08
- Son Güncelleme: 23.09.2021 00:21
Son dönemlerde Sitare Akbaş ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Murat Dalkılıç, Harbiye Açıkhava'da konser verdi.
Sevilen şarkılarını seslendiren ünlü şarkıcı, gece boyuncu hem coştu hem coşturdu. Kadir Doğulu-Neslihan Atagül çifti de ünlü şarkıcıyı en ön sıradan dinledi.
Konserden paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu ile eğlendiği anlar sosyal medyaya damga vurdu.