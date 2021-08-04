Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş aşkı başladığı hızla sona erdi! Ünlü şarkıcının aşk defteri kabarık çıktı Hande Erçel, Merve Boluğur...
Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş aşkı başladığı hızla sona erdi! Ünlü oyuncu Hande Erçel ile bir dargın bir barışık ilişkisi geçtiğimiz yıl sonlandıran Murat Dalkılıç, geçen günlerde yeni bir aşka yelken açmıştı. Dalkılıç'ın, Hande Erçel ile bir dönem aynı dizide rol alan Sitare Akbaş'a gönlünü kaptırdığı öne sürülmüştü. Akbaş'ın Dalkılıç'ın konserini en ön sıradan izlemesi ise iddiaları güçlendirmişti. Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İkilinin sürpriz aşkının kısa sürdüğü öğrenildi. Ayrılık haberi ile gündeme gelen Murat Dalıkılıç'ın eski sevgilileri ise merak konusu oldu. İşte Murat Dalkılıç'ın eski sevgilileri...
04.08.2021 19:36
- Son Güncelleme: 04.08.2021 19:36
Ünlü oyuncu Hande Erçel ile bir dargın bir barışık ilişkisi geçtiğimiz yıl sonlandıran Murat Dalkılıç, geçen günlerde yeni bir aşka yelken açmıştı.
Murat Dalkılıç'ın, eski sevgilisi Hande Erçel'in yakın dostu Sitare Akbaş'a gönlünü kaptırdığı öne sürülmüştü. Hürriyet'in haberine göre; Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş'ın aşkı kısa sürdü.
Ayrılık haberi ile gündeme gelen Murat Dalıkılıç'ın eski sevgilileri ise merak konusu oldu. İşte Murat Dalkılıç başta olmak üzere ünlü isimlerin eski sevgilileri ve eşleri…