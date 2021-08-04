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Haberler Magazin Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş aşkı başladığı hızla sona erdi! Ünlü şarkıcının aşk defteri kabarık çıktı Hande Erçel, Merve Boluğur...

Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş aşkı başladığı hızla sona erdi! Ünlü şarkıcının aşk defteri kabarık çıktı Hande Erçel, Merve Boluğur...

Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş aşkı başladığı hızla sona erdi! Ünlü oyuncu Hande Erçel ile bir dargın bir barışık ilişkisi geçtiğimiz yıl sonlandıran Murat Dalkılıç, geçen günlerde yeni bir aşka yelken açmıştı. Dalkılıç'ın, Hande Erçel ile bir dönem aynı dizide rol alan Sitare Akbaş'a gönlünü kaptırdığı öne sürülmüştü. Akbaş'ın Dalkılıç'ın konserini en ön sıradan izlemesi ise iddiaları güçlendirmişti. Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İkilinin sürpriz aşkının kısa sürdüğü öğrenildi. Ayrılık haberi ile gündeme gelen Murat Dalıkılıç'ın eski sevgilileri ise merak konusu oldu. İşte Murat Dalkılıç'ın eski sevgilileri...

04.08.2021 19:36 - Son Güncelleme: 04.08.2021 19:36
Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş aşkı başladığı hızla sona erdi! Ünlü şarkıcının aşk defteri kabarık çıktı Hande Erçel, Merve Boluğur...

Ünlü oyuncu Hande Erçel ile bir dargın bir barışık ilişkisi geçtiğimiz yıl sonlandıran Murat Dalkılıç, geçen günlerde yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş aşkı başladığı hızla sona erdi! Ünlü şarkıcının aşk defteri kabarık çıktı Hande Erçel, Merve Boluğur...

Murat Dalkılıç'ın, eski sevgilisi Hande Erçel'in yakın dostu Sitare Akbaş'a gönlünü kaptırdığı öne sürülmüştü. Hürriyet'in haberine göre; Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş'ın aşkı kısa sürdü.

Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş aşkı başladığı hızla sona erdi! Ünlü şarkıcının aşk defteri kabarık çıktı Hande Erçel, Merve Boluğur...

Cuma gecesi üç kadınla Emirgan'da bir mekanda eğlenen şarkıcının, özellikle birisiyle oldukça samimi olduğu söylendi. O gece mekanda o anlara tanıklık edenler, Dalkılıç'ın Akbaş'ı çabuk unuttuğunu dile getirerek, "Hızlı başlayan ilişkisi hızlı bitti" yorumunda bulundu.

Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş aşkı başladığı hızla sona erdi! Ünlü şarkıcının aşk defteri kabarık çıktı Hande Erçel, Merve Boluğur...

Ayrılık haberi ile gündeme gelen Murat Dalıkılıç'ın eski sevgilileri ise merak konusu oldu. İşte Murat Dalkılıç başta olmak üzere ünlü isimlerin eski sevgilileri ve eşleri…

Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş aşkı başladığı hızla sona erdi! Ünlü şarkıcının aşk defteri kabarık çıktı Hande Erçel, Merve Boluğur...

MURAT DALKILIÇ