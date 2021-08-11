Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş araç içinde görüntülendi! Aşkları ifşa olunca muhabirlere sert tepki veren Murat'a bakın siz...
Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş araç içinde görüntülendi! Eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı iddialarına sert tepki veren Murat Dalkılıç'ın maskesi düştü. Önceki gün sarmaş dolaş eğlenirken görüntülenen ikili bu kez de araç içerisinde kameralara yakalandı. Sitare mutlu bir ilişkileri olduğunu itiraf ederken, Murat ise sessiz kalmayı tercih etti.
11.08.2021 11:12
- Son Güncelleme: 20.08.2021 09:39
Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in rol arkadaşı Sitare Akbaş'la yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir haklarında çıkan aşk dedikoduları karşısında sessiz kalmayı tercih eden ünlü çift önceki gece ilk kez yan yana görüntülendi. Alaçatı'daki Limon Köyiçi adlı mekanda eğlenen ikili, gece sonunda dışarıya ayrı ayrı çıktı.