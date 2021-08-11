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Haberler Magazin Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş araç içinde görüntülendi! Aşkları ifşa olunca muhabirlere sert tepki veren Murat'a bakın siz...

Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş araç içinde görüntülendi! Aşkları ifşa olunca muhabirlere sert tepki veren Murat'a bakın siz...

Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş araç içinde görüntülendi! Eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı iddialarına sert tepki veren Murat Dalkılıç'ın maskesi düştü. Önceki gün sarmaş dolaş eğlenirken görüntülenen ikili bu kez de araç içerisinde kameralara yakalandı. Sitare mutlu bir ilişkileri olduğunu itiraf ederken, Murat ise sessiz kalmayı tercih etti.

11.08.2021 11:12 - Son Güncelleme: 20.08.2021 09:39
Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş araç içinde görüntülendi! Aşkları ifşa olunca muhabirlere sert tepki veren Murat’a bakın siz...

MURAT İLE SİTARE ŞİMDİ DE AYNI ARAÇTA!

Aşkları ifşa olunca muhabirlere sert tepki veren Murat Dalkılıç, sevgilisi Sitare Akbaş ile bir kez daha kameralara yakalandı.

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Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş araç içinde görüntülendi! Aşkları ifşa olunca muhabirlere sert tepki veren Murat’a bakın siz...

Murat Dalkılıç, eski sevgilisi Hande Erçel'in rol arkadaşı Sitare Akbaş'la yeni bir aşka yelken açtı. Bir süredir haklarında çıkan aşk dedikoduları karşısında sessiz kalmayı tercih eden ünlü çift önceki gece ilk kez yan yana görüntülendi. Alaçatı'daki Limon Köyiçi adlı mekanda eğlenen ikili, gece sonunda dışarıya ayrı ayrı çıktı.

Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş araç içinde görüntülendi! Aşkları ifşa olunca muhabirlere sert tepki veren Murat’a bakın siz...

Tek başına otoparka doğru yürüyen Sitare Akbaş, mutlu bir ilişkileri olduğunu itiraf etti. Ünlü oyuncudan sonra mekandan çıkan Dalkılıç ise soruları yanıtsız bıraktı.

Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş araç içinde görüntülendi! Aşkları ifşa olunca muhabirlere sert tepki veren Murat’a bakın siz...

Bir süre muhabirleri atlatmaya çalışan ünlü şarkıcı, daha sonra pes edip sevgilisinin yanına gitti. İkili aynı araçla birlikte oradan ayrıldı.

Murat Dalkılıç ile Sitare Akbaş araç içinde görüntülendi! Aşkları ifşa olunca muhabirlere sert tepki veren Murat’a bakın siz...

Murat Dalkılıç'ın uzun süredir konuşulan eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı iddiası önceki gün belgelendi. Aşk iddialarını yalanlayan ikili, bir eğlence mekanında sarmaş dolaş dans ederken kameralara yakalandı.

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