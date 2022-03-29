Murat Dalkılıç aşka geldi! Sevgilisi Sitera Akbaş ile dudak dudağa yakalandı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
Murat Dalkılıç aşka geldi! 2015 - 2017 yılları arasında oyuncu Merve Boluğur ile evli kalan Murat Dalkılıç, boşandıktan sonra Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı. Erçel'le de yollarını ayıran ünlü şarkıcı, gönlünü bir başka güzel oyuncuya kaptırmıştı. Dalkılıç, Hande Erçel'in rol arkadaşı Sitera Akbaş ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Aşklarına dolu dizgin devam eden çift, bir mekanda dudak dudağa kameralara yansıdı. O anlar sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu. İşte o anlar...
29.03.2022 23:29 - Son Güncelleme: 29.03.2022 23:34
Murat Dalkılıç, 2015 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu Merve Boluğur ile 2017 yılında boşanmıştı.
Boşandıktan sonra Hande Erçel ile aşk yaşayan Dalkılıç, bu ilişkisiyle de sık sık magazin gündeminde yer almıştı.
Erçel'le de yollarını ayıran ünlü şarkıcı, gönlünü bir başka güzel oyuncuya kaptırmıştı. Dalkılıç, Hande Erçel'in rol arkadaşı Sitera Akbaş ile yeni bir aşka yelken açmıştı.