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Murat Cemcir hakkında bomba iddia! Ekim ayında 5 yıllık sevgilisinden ayrılan ünlü isim ile aşk yaşıyor

Baba Parası filminde sürpriz yakınlaşma! Murat Cemcir'in geçtiğimiz Ekim ayında 5 yıllık ilişkisini bitiren ünlü oyuncu ile aşk yaşadığı iddia edildi. İddiaya göre aşkın ilk kıvılcımı Baba Parası filminin setinde gerçekleşti. Murat Cemcir verdiği bir ropörtajda sevgilisi olduğu iddia edilen oyuncuyu yere göğe sığdıramamış, iltifat üstüne iltifat yağdırmıştı. İşte Murat Cemcir'in sevgilisi olduğu iddia edilen ünlü isim...

26.12.2019 13:20 - Son Güncelleme: 26.12.2019 13:20
Murat Cemcir hakkında bomba iddia! Ekim ayında 5 yıllık sevgilisinden ayrılan ünlü isim ile aşk yaşıyor

Murat Cemcir'in Baba Parası filminin setinde geçgtiğimiz Ekim ayında 5 yıllık ilişkisini bitiren genç oyuncu ile aşk yaşadığı iddia edildi. Baba Parası adlı filmde birlikte rol alan ikilinin çekimler sırasında yakınlaştığı konuşulurken, Murat Cemcir verdiği bir ropörtajda o isimle ilgili iltifat üzerine iltifat yağdırdığı ortaya çıktı. İşte Murat Cemcir'in sevgilisi...

Murat Cemcir hakkında bomba iddia! Ekim ayında 5 yıllık sevgilisinden ayrılan ünlü isim ile aşk yaşıyor

HAYAL KÖSEOĞLU VE SEVGİLİSİ CANER ŞAHİN

Hayal Köseoğlu, Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Murat Cemcir hakkında bomba iddia! Ekim ayında 5 yıllık sevgilisinden ayrılan ünlü isim ile aşk yaşıyor

Köseoğlu, sosyal medya hesabından Caner Şahin'i yanağından öperken ve sarılırken çekilen pozlarını yayınladı.

Murat Cemcir hakkında bomba iddia! Ekim ayında 5 yıllık sevgilisinden ayrılan ünlü isim ile aşk yaşıyor

27 yaşındaki oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

Murat Cemcir hakkında bomba iddia! Ekim ayında 5 yıllık sevgilisinden ayrılan ünlü isim ile aşk yaşıyor

Geçtiğimiz günlerde üzerindeki iddialı bluz ile verdiği polzarla bir hayli dikkat çeken güzel oyuncu, takipçilerini ikiye bölmüştü.

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