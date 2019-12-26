Murat Cemcir hakkında bomba iddia! Ekim ayında 5 yıllık sevgilisinden ayrılan ünlü isim ile aşk yaşıyor

Murat Cemcir'in Baba Parası filminin setinde geçgtiğimiz Ekim ayında 5 yıllık ilişkisini bitiren genç oyuncu ile aşk yaşadığı iddia edildi. Baba Parası adlı filmde birlikte rol alan ikilinin çekimler sırasında yakınlaştığı konuşulurken, Murat Cemcir verdiği bir ropörtajda o isimle ilgili iltifat üzerine iltifat yağdırdığı ortaya çıktı. İşte Murat Cemcir'in sevgilisi...