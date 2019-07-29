Murat Cemcir AVM'de kiminle görüntülendi? Herkes şaşırdı...

Murat Cemcir, geçtiğimiz gün bir AVM'de kardeşi Nagehan Cemcir ile görüntülendi. Murabirlerin sorularını yanıtlayan 42 yaşındaki oyuncu, yeni film için 20 kilo zayıfladığını belirtti. Oldukça fit ve sağlıklı görünen Cemcir, profesyonel kick boks eğitimi alarak formda kaldığını söyledi. Murat Cemcir'in kardeşi Nagehan Cemcir'i görenler şaşırdı. Çoğu kişi abi - kardeşi birbirine benzetemedi... İşte ünlülerin akrabaları...