Murat Cemcir AVM'de kiminle görüntülendi? Herkes şaşırdı...
Murat Cemcir, geçtiğimiz gün bir AVM'de objektiflere takıldı. Alışveriş turu sırasında gazeteciler ile karşılaşan ve kardeşi Nagehan ile birlikte objektiflere poz veren Cemcir, muhabirlerin sorularını da yanıtladı. Yaz aylarını yoğun tempoda çalışarak geçiren Murat Cemcir, yeni filmdeki rolü için 20 kilo zayıfladığını belirtti. Oldukça fit ve sağlıklı görünen Cemcir, profesyonel kick boks eğitimi alarak formda kaldığını söyledi. Bu yoğun tempoda tatil planı olup olmadığını soran gazetecilere, Necati Kocabay ile birlikte yapımcı olarak 2 film birden çektiklerini ve projeler tamamlandıktan sonra ekipçe bir tatil planladıklarını dile getirdi. Peki, AVM'de Murat Cemcir'in yanındaki kişi kimdi?
29.07.2019 09:48
- Son Güncelleme: 29.07.2019 10:02
Murat Cemcir, geçtiğimiz gün bir AVM'de kardeşi Nagehan Cemcir ile görüntülendi. Murabirlerin sorularını yanıtlayan 42 yaşındaki oyuncu, yeni film için 20 kilo zayıfladığını belirtti. Oldukça fit ve sağlıklı görünen Cemcir, profesyonel kick boks eğitimi alarak formda kaldığını söyledi. Murat Cemcir'in kardeşi Nagehan Cemcir'i görenler şaşırdı. Çoğu kişi abi - kardeşi birbirine benzetemedi... İşte ünlülerin akrabaları...
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