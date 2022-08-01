Murat Boz’un eski eşi bakın kim çıktı! Duyanın ağzı açık kaldı meğer o da çok ünlüymüş! Seda Bakan ile Tuba Büyüküstün’le...
Murat Boz'un eski eşi bakın kim çıktı! Kadrosunda; Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Serkan Altunorak, Fırat Tanış, Rıza Kocaoğlu gibi isimlerin yer aldığı Zeytin Ağacı dizisinde Tuba Büyüküstün'le partner olan Murat Boz, öpüşme sahneleriyle çok konuşulmuştu. Ünlü şarkıcı, şimdi ise başrolünü Seda Bakan ile üstlendiği Öldür Beni Sevgilim filmini televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu. Yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği 2018 yapımı filmde sergilediği performansla dikkat çeken Boz'un hayatı merak edildi. Aslı Enver ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin manşetlerinden düşmeyen Boz'un özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Boz'un eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Murat Boz'un kendisi gibi ünlü olan eski eşi kimmiş...
Murat Boz, rol aldığı filmlerle oyunculuk alanındaki yeteneğini de gözler önüne serdi. Ünlü şarkıcı, son olarak ise dijital platformda yayınlanan Zeytin Ağacı dizisiyle izleyici ile buluştu.
Kadrosunda; Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Serkan Altunorak, Fırat Tanış, Rıza Kocaoğlu gibi isimlerin yer aldığı Zeytin Ağacı dizisinde Tuba Büyüküstün'le partner olan Murat Boz, öpüşme sahneleriyle çok konuşuldu.
Ünlü şarkıcı, şimdi ise başrolünü Seda Bakan ile üstlendiği Öldür Beni Sevgilim filmini televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
Aslı Enver ile yaşadığı aşkla bir dönem magazin manşetlerinden düşmeyen Boz'un özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Boz'un eski eşinin kim olduğunu ilk kez öğrenenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.