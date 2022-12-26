Murat Boz saçını Ayça Ayşin Turan için ektirmiş meğer! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de el ele göz göze görüntüler: "Madem beni kırmamış..."

Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan'ın başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. Çiftin, bu aşkı bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği öğrenildi. Hatta büyük aşkı Aslı Enver ile evlilik istemediği için ilişkisine son verdiği konuşulan Boz'un, artık evlenmek istediği iddia ediliyordu.