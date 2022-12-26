Murat Boz saçını Ayça Ayşin Turan için ektirmiş meğer! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de el ele göz göze görüntüler: "Madem beni kırmamış..."
Murat Boz saçını Ayça Ayşin Turan için ektirmiş meğer! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de el ele göz göze görüntüler ortaya çıktı. Her sene farklı jüri ve ünlülerle yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı henüz yayınlanmadı ancak sosyal medyaya sızan görüntüler kısa sürede gündem oldu. Bir süredir Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasıyla adından söz edilen ancak 'Öyle bir şey yok' diyerek iddiaları yalanlayan Ayça Ayşin Turan, Murat Boz'u seçti. Yarışmada Murat Boz'u seçen Ayça Ayşin Turan bakın neler söyledi.
26.12.2022 13:59 - Son Güncelleme: 26.12.2022 13:59
"MADEM BENİ KIRMAMIŞ..."
Murat Boz saçını Ayça Ayşin Turan için ektirmiş meğer! O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'den el ele göz göze görüntüler ortaya çıktı.
Oyuncu Ayça Ayşin Turan ile popçu Murat Boz, bir davette karşılaşmışlardı. Davette yakınlaştıkları hatta samimi bir şekilde dans ettikleri konuşulan çift iddiaya göre birbirine aşık oldu.
Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan'ın başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. Çiftin, bu aşkı bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği öğrenildi. Hatta büyük aşkı Aslı Enver ile evlilik istemediği için ilişkisine son verdiği konuşulan Boz'un, artık evlenmek istediği iddia ediliyordu.