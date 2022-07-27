Murat Boz ile anılıyordu! Tuba Büyüküstün’ün eski eşi bakın kim! Kendisinden de ünlü çıktı! Meğer aynı yapımda bile rol almışlar...
İsmi ilk önce Another Self olarak açıklanan daha sonra Zeytin Ağacı olarak lanse edilen dizide Murat Boz ile başrolü üstlenen Tuba Büyüküstün'ün adı partneriyle aşk dedikodularına karışmıştı. Her iki tarafta aşk iddialarını yalanlarken Büyüküstün'ün aşk hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 2020'de Umut Evirgen ile üç yıllık ilişkisini sonlandıran Büyüküstün'ün eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyan şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Büyüküstün'ün eski eşiyle aynı dizide rol aldığı da ortaya çıktı. Bakın Tuba Büyüküstün'ün eski eşi kimmiş...
27.07.2022 21:17 - Son Güncelleme: 27.07.2022 21:17
Tuba Büyüküstün, Zeytin Ağacı adlı dizide başrolü üstlendiği Murat Boz ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla uzun süre magazin gündeminde yer almıştı.
2020'de Umut Evirgen ile üç yıllık ilişkisini sonlandıran Büyüküstün'ün eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyan şaşkınlığını gizleyemedi.