Murat Başoğlu'dan takipçisine küfür dolu cevap!
Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu'nun yaşadığı yasak ilişki tepki almaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Murat Başoğlu sosyal medya hesabından şömine videosu paylaştı. Başoğlu paylaşımının altına 'Ne güzel yanıyor odunlar' yazdı. Bir takipçisinin bu paylaşıma yaptığı yorum üzerine Murat Başoğlu, küfür dolu cevap verdi. İşte Murat Başoğlu'nun o paylaşımı...
20 Aralık 2018 Perşembe, 12:42:10 Güncelleme: 12:48:27
1.5 yıl önce Bodrum'daki bir teknede yeğeni Burcu Başoğlu müstehcen görüntüleri ortaya çıkan Murat Başoğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak "Ne güzel yanıyor odunlar" notunu düştü. Takipçileri bu paylaşım üzerinden kendisine olumsuz yorumlar yapmaya başlayınca da ünlü sunucu çileden çıktı.
DİĞER GALERİLER