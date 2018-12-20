Murat Başoğlu'dan takipçisine küfür dolu cevap!

Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu'nun yaşadığı yasak ilişki tepki almaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün Murat Başoğlu sosyal medya hesabından şömine videosu paylaştı. Başoğlu paylaşımının altına 'Ne güzel yanıyor odunlar' yazdı. Bir takipçisinin bu paylaşıma yaptığı yorum üzerine Murat Başoğlu, küfür dolu cevap verdi. İşte Murat Başoğlu'nun o paylaşımı...

20 Aralık 2018 Perşembe, 12:42:10 Güncelleme: 12:48:27
Murat Başoğlu'dan takipçisine küfür dolu cevap!

1.5 yıl önce Bodrum'daki bir teknede yeğeni Burcu Başoğlu müstehcen görüntüleri ortaya çıkan Murat Başoğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak "Ne güzel yanıyor odunlar" notunu düştü. Takipçileri bu paylaşım üzerinden kendisine olumsuz yorumlar yapmaya başlayınca da ünlü sunucu çileden çıktı.

Murat Başoğlu'dan takipçisine küfür dolu cevap!

"CEHENNEMDE SEN DE BÖYLE YANACAKSIN"

Başoğlu'nun "Ne güzel yanıyor odunlar" notuna bir takipçisi, "Cehennemde sen de böyle yanacaksın" yorumunu yaptı. Bu sözler üzerine küplere binen sunucu, takipçicilerine şunları söyledi;

Murat Başoğlu'dan takipçisine küfür dolu cevap!

MURAT BAŞOĞLU'NUN KÜFÜR DOLU CEVABI

"Arkadaşlar hayatımda hiç bir sosyal medyada adam satın almadım yazanlara bakılırsa adam değiller, o yüzden para etmezler burada olmak istemeyen s... olup gitsin"

Murat Başoğlu'dan takipçisine küfür dolu cevap!

Murat Başoğlu öz yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede ilişkiye girerken objektiflere yakalanmıştı. Ünlü sunucu önce bu kişinin Rus uyruklu bir kadın olduğunu iddia etmişti. Sonrasında teknedeki kişinin Burcu Başoğlu olduğu ortaya çıkmıştı.

Murat Başoğlu'dan takipçisine küfür dolu cevap!

Skandalın ardından eşinin arkasında duran Hande Bermek, tepkiler artınca 11 Eylül 2017'de evliliğini bitirmişti.

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