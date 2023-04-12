RAMAZAN İMSAKİYE
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Murat Başoğlu son halini paylaştı gören şaştı! Yeğeniyle teknedeki yasak aşk görüntüleri olay olmuştu günlerce konuşulmuştu

Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu'nun teknedeki yasak aşk görüntüleri olay olmuştu, yıllar sonra paylaştı... 2017 yılında öz yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede öpüşürken fotoğrafları ortaya çıkmıştı Murat Başoğlu'nun. Şoke eden görüntüler sonrası gözlerden uzak olmaya çalışan ikiliden Burcu Başoğlu iddialara göre tanınmamak için estetik operasyonlara başvurmuştu. Bu kez Murat Başoğlu'nun son hali ortaya çıktı. İşte detaylar...

12.04.2023 15:04 - Son Güncelleme: 12.04.2023 15:04
Murat Başoğlu son halini paylaştı gören şaştı! Yeğeniyle teknedeki yasak aşk görüntüleri olay olmuştu günlerce konuşulmuştu

Yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'daki tekne görüntüleriyle aylarca konuşulan ünlü sunucu Murat Başoğlu, uzun zamandır gözlerden uzak yaşıyordu.

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Murat Başoğlu son halini paylaştı gören şaştı! Yeğeniyle teknedeki yasak aşk görüntüleri olay olmuştu günlerce konuşulmuştu

"KARIMI ALDATTIM PİŞMANIM"

Skandalın yaşandığı dönem "Karımı aldattım pişmanım ama o kadın yeğenim değil. Çıkan haberlerin ardından intihar etmeyi düşündüm." ifadelerini kullanmıştı.

Murat Başoğlu son halini paylaştı gören şaştı! Yeğeniyle teknedeki yasak aşk görüntüleri olay olmuştu günlerce konuşulmuştu

Başoğlu "Başlıyoruz" notuyla pozlarını paylaşan Murat Başoğlu "Yeni bir proje ile ekrana mı dönecek?" sorusu merak edildi.

Murat Başoğlu son halini paylaştı gören şaştı! Yeğeniyle teknedeki yasak aşk görüntüleri olay olmuştu günlerce konuşulmuştu

Öte yandan Burcu Başoğlu'nun da estetiklerle başka birine dönüştüğü iddia edilmişti.

Murat Başoğlu son halini paylaştı gören şaştı! Yeğeniyle teknedeki yasak aşk görüntüleri olay olmuştu günlerce konuşulmuştu

İşte Burcu Başoğlu ve Murat Başoğlu olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...

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