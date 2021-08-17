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Haberler Magazin Murat Aygen’in eşi de oyuncu çıktı! Aynı dizide rol aldıklarını duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

Murat Aygen’in eşi de oyuncu çıktı! Aynı dizide rol aldıklarını duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

Murat Aygen'in eşi de oyuncu çıktı! Ünlü oyuncu Murat Aygen'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 9 Ekim 1971 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya gelen ünlü oyuncunun özellikle eşi merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, "Murat Aygen'in eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Mucize Doktor, Şahin Tepesi, Yanımda Kal, İstanbullu Gelin gibi yapımlarda boy gösteren ünlü oyuncunun, Medcezir dizisinde eşi ile birlikte rol aldığını duyanlar ise şaştı kaldı. İşte Murat Aygen'in kendisi gibi oyuncu olan eşi...

17.08.2021 19:57 - Son Güncelleme: 17.08.2021 19:57
Murat Aygen’in eşi de oyuncu çıktı! Aynı dizide rol aldıklarını duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

Ünlü oyuncu Murat Aygen'in özel hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Gerçek adı Murat Ağlatçı olan oyuncunu özellikle eşi merak konusu oldu.

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Murat Aygen’in eşi de oyuncu çıktı! Aynı dizide rol aldıklarını duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

Mucize Doktor, Şahin Tepesi, Yanımda Kal, İstanbullu Gelin gibi yapımlarda boy gösteren Aygen'in Medcezir dizisinde eşi ile birlikte rol aldığını duyanlar ise şaştı kaldı.

Murat Aygen’in eşi de oyuncu çıktı! Aynı dizide rol aldıklarını duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

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Murat Aygen’in eşi de oyuncu çıktı! Aynı dizide rol aldıklarını duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

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Murat Aygen’in eşi de oyuncu çıktı! Aynı dizide rol aldıklarını duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlüymüş...

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