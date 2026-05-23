CANLI YAYIN
Geri

Kızına ilk eşinin ismini verdi, o istedi diye boşandı! Suna Selen ile Münir Özkul’un ayrılık hikayesi şaşırttı: Taze kana ihtiyacım var

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Suna Selen, efsane isim Münir Özkul ile olan evliliğinin bitiş nedenini ilk kez açıkladı. Hiçbir zaman sevgili ya da karı-koca olmadıklarını, sadece arkadaş kaldıklarını belirten Selen, Özkul'un kendisine "Benim taze kana ihtiyacım var" diyerek boşanmak istediğini ve ilk eşi Şadan Hanım'ın isteği üzerine tek celsede ayrıldıklarını itiraf etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Münir Özkul ve Suna Selen neden boşandı? Şoke eden taze kan itirafı

Yeşilçam'ın unutulmaz ve karakteristik yüzlerinden biri olan Suna Selen, Türk sinemasının efsane ismi Münir Özkul ile geçmişte yaptığı evliliğe dair bugüne kadar hiç bilinmeyen çarpıcı gerçekleri ilk kez gün yüzüne çıkardı.

Münir Özkul ve Suna Selen neden boşandı? Şoke eden taze kan itirafı

Evliliklerini normal kalıpların çok dışında, oldukça farklı bir ilişki olarak tanımlayan usta oyuncu, geçmişe sünger çeken itiraflarda bulundu. Bir YouTube programına konuk olan Suna Selen, Yeşilçam'ın "Mahmut Hoca"sı Münir Özkul'un kendisine yönelttiği ilginç ayrılık talebini ve evliliğin perde arkasında yaşanan ciddiyet krizini tüm çıplaklığıyla anlattı.

Münir Özkul ve Suna Selen neden boşandı? Şoke eden taze kan itirafı

ŞOK EDEN BOŞANMA GEREKÇESİ: "TAZE KANA İHTİYACIM VAR"

Usta oyuncu, "Münir bana 'benim taze kana ihtiyacım var' dedi. 'Sen çok ciddisin' dedi. Biz sadece arkadaştık. Yani sevgili hiçbir zaman olmadık. Bir anlamda karı koca da olmadık" ifadelerini kullandı.

Münir Özkul ve Suna Selen neden boşandı? Şoke eden taze kan itirafı

KIZINA İLK EŞİNİN İSMİNİ VERDİ

Usta sanatçı, sadece boşanma sürecini değil, kızları dünyaya geldiğinde yaşanan ve duyanların hayretler içinde kaldığı o garip aile içi trafiği de ilk kez paylaştı. Münir Özkul'un ilk eşi olan Şadan Özkul'un, yeni doğan çocuğun isminde kendi adının yer almasını istediğini ve kendisinin de bunu hiç ikiletmeden kabul ettiğini söyledi.

Münir Özkul ve Suna Selen neden boşandı? Şoke eden taze kan itirafı

Selen, süreci şu ifadelerle aktardı:

Mesela bizim çocuğumuz oldu. 'Çocuğa benim adımı koyun' dedi. Münir, 'Şadan kendi adının da konmasını istiyor' dedi. 'Koyalım' dedim. Kızımın adı Güner Şadan Özkul koyduk.

Münir Özkul ve Suna Selen neden boşandı? Şoke eden taze kan itirafı

İLK EŞİN İNANILMAZ TALEBİ: "ONDAN DA BOŞAN!"

Ünlü oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:

Sonra Şadan Hanım ikinci bir talepte bulundu bir süre sonra. Yani Münir içkiyi bıraktıktan tamamıyla temizlendikten sonra. Münir 'Benden boşandın, ondan da boşan diyor Şadan' dedi. 'Tamam' dedim, boşanalım. Bakın, bu pinpon topu gibi bir şeydir. Raketlerinize top gelirse ileri atarsınız.

Münir Özkul ve Suna Selen neden boşandı? Şoke eden taze kan itirafı

Suna Selen'in yıllar sonra yaptığı bu açıklamalar, Yeşilçam'ın en çok konuşulan ilişkilerinden birine dair bilinmeyenleri yeniden gündeme taşıdı.

Münir Özkul ve Suna Selen neden boşandı? Şoke eden taze kan itirafı

MERAK EDİLENLER

Suna Selen ve Münir Özkul neden boşandı?

Suna Selen'in açıklamasına göre Münir Özkul kendisine, "Benim taze kana ihtiyacım var, sen çok ciddisin" demiştir. Ayrıca Özkul'un ilk eşi Şadan Hanım'ın, "Ondan da boşan" baskısı yapması üzerine çift boşanma kararı almıştır.

Münir Özkul ve Suna Selen'in kızlarının adı nedir ve hikayesi ne?

Çiftin kızlarının adı Güner Şadan Özkul'dur. İsminin arkasındaki hikaye ise Münir Özkul'un ilk eşi Şadan Hanım'ın, doğan çocuğa kendi isminin verilmesini talep etmesi ve Suna Selen'in de bunu kabul etmesidir.

Suna Selen, Münir Özkul ile olan evlilik hayatını nasıl tanımladı?

Suna Selen, Münir Özkul ile hiçbir zaman gerçek anlamda sevgili ya da karı-koca olmadıklarını, ilişkilerinin sadece kağıt üzerinde ve arkadaşlık boyutunda kaldığını ifade etmiştir.

*Fotoraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.

Takvim Kaynak Tercihleri
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin