Münir Özkul ve Suna Selen neden boşandı? Şoke eden taze kan itirafı

Suna Selen ve Münir Özkul neden boşandı?

Suna Selen'in açıklamasına göre Münir Özkul kendisine, "Benim taze kana ihtiyacım var, sen çok ciddisin" demiştir. Ayrıca Özkul'un ilk eşi Şadan Hanım'ın, "Ondan da boşan" baskısı yapması üzerine çift boşanma kararı almıştır.

Münir Özkul ve Suna Selen'in kızlarının adı nedir ve hikayesi ne?

Çiftin kızlarının adı Güner Şadan Özkul'dur. İsminin arkasındaki hikaye ise Münir Özkul'un ilk eşi Şadan Hanım'ın, doğan çocuğa kendi isminin verilmesini talep etmesi ve Suna Selen'in de bunu kabul etmesidir.

Suna Selen, Münir Özkul ile olan evlilik hayatını nasıl tanımladı?

Suna Selen, Münir Özkul ile hiçbir zaman gerçek anlamda sevgili ya da karı-koca olmadıklarını, ilişkilerinin sadece kağıt üzerinde ve arkadaşlık boyutunda kaldığını ifade etmiştir.