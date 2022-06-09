Mükremin Gezgin'in TikTok paylaşımına ünlülerden tepki yağdı! Olay videonun ardından Takvim.com.tr Magazin editörümüz isyan etti
Popüler sosyal medya platformunda ünlü olmaya çalışan tiktok şarlatanı Mükremin'e ünlü isimlerden tepkiler geliyor. Takipçi sayısını arttırmak için 'hamileyim' diye ortalıkta dolaşan, LGBT akımının Türkiye'deki "azılı" temsilcisi Mükremin Gezgin, son paylaşımıyla hem vatandaşların hem de ünlülerin tepkisini çekti. Bardağı taşıran son damla olan videonun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve Mükremin isimli şahıs hakkında soruşturma başlattı. Ünlü isimlerden Bergüzar, "Yettiniz artık" derken, Ayşe Arman ise ilginç, absürd, komik olabilmek için kafayı yiyenlerin ve zavallılaşanların dünyasına hoş geldiniz" dedi. Takvim.com.tr Magazin editörümüz Mesrure Merve Arslan ise yaşananlara isyan etti.
09.06.2022 13:43 - Son Güncelleme: 09.06.2022 13:59
Mükremin Gezgin'in TikTok paylaşımına ünlülerden tepki yağdı! Olay videonun ardından Takvim.com.tr Magazin editörümüz isyan etti. Takipçi sayısını arttırmak için hamileyim diye ortalıkta dolaşan, LGBT akımının Türkiye'deki "azılı" temsilcisi Mükremin Gezgin son paylaşımıyla büyük tepki çekti. Kucağında yeni doğmuş bir bebekle hastanede 'doğum yaptığını' söyleyen Mükremin'e tepkiler kısa sürede büyürken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu şahıs hakkında soruşturma başlattı.
Bir süredir sosyal medya hesabından "hamileyim" paylaşımlarında bulunan sosyal medya fenomeni diye adlandırılan Mükremin Gezgin'in, bir hastanede kucağında bebekle fotoğraf yayınlayıp doğum yaptığını iddia etmesi bardağı taşıran son damla oldu.
"BELLİ Kİ YENİ DOĞAN"
Bergüzar Korel tepkisini, "Dün gece bu paylaşımı gördüm ve ilk düşündüğüm şu el kadar bebek oldu. Belli ki yenidoğan, biz kendi yavrumuzu öpmeye kıyamazken nasıl böyle espri malzemesi olmasına müsaade ediliyor! "