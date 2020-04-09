Müjde Ar corona virüse mi yakalandı? Yeşilçam'ın boncuk gözlü güzeli Müjde Ar'ın eşi açıkladı

MÜJDE AR CORONA VİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Müjde Ar'ın eşi Ercan Karakaş, "Zorunlu açıklama" başlığıyla yaptığı duyuruda, "Bugünlerde sosyal medyada ve basında yer alan eşim Müjde Ar'ın corona virüsüne yakalandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 15 gün önce oğlum Devrim Karakaş'ın Covid-19 test sonucu pozitif çıkmış olup, evindeki tedavisi sonrası sağlığına kavuşmuştur" ifadesini kullandı.