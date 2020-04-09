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Müjde Ar corona virüse mi yakalandı? Yeşilçam'ın boncuk gözlü güzeli Müjde Ar'ın eşi açıkladı

Yeşilçam filmlerinin vazgeçilmez ismiydi... Müjde Ar corona virüse mi yakalandı? Dünyayı etkisi altına alan pandemiyle ilgili Yeşilçam severleri korkutan bir iddia ortaya atıldı. Usta oyuncu Müjde Ar'ın da yeni tip corona virüse yakalandığı yönündeki iddia sosyal medyada gündem oldu. İddialara ilk açıklama ise Yeşilçam güzeli Müjde Ar'ın eşi Ercan Karakaş'tan geldi.

09.04.2020 12:38 - Son Güncelleme: 09.04.2020 12:48
Müjde Ar corona virüse mi yakalandı? Yeşilçam'ın boncuk gözlü güzeli Müjde Ar'ın eşi açıkladı

Yeşilçam'ın boncuk gözlü güzeli Müjde Ar'ın corona virüse yakalandığı iddia edildi. Bu iddia kısa sürede sosyal medyada yayılınca usta sanatçının eşinden açıklama gecikmedi.

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Müjde Ar corona virüse mi yakalandı? Yeşilçam'ın boncuk gözlü güzeli Müjde Ar'ın eşi açıkladı

MÜJDE AR CORONA VİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Müjde Ar'ın eşi Ercan Karakaş, "Zorunlu açıklama" başlığıyla yaptığı duyuruda, "Bugünlerde sosyal medyada ve basında yer alan eşim Müjde Ar'ın corona virüsüne yakalandığına dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. 15 gün önce oğlum Devrim Karakaş'ın Covid-19 test sonucu pozitif çıkmış olup, evindeki tedavisi sonrası sağlığına kavuşmuştur" ifadesini kullandı.

Müjde Ar corona virüse mi yakalandı? Yeşilçam'ın boncuk gözlü güzeli Müjde Ar'ın eşi açıkladı

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Müjde Ar corona virüse mi yakalandı? Yeşilçam'ın boncuk gözlü güzeli Müjde Ar'ın eşi açıkladı

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Müjde Ar corona virüse mi yakalandı? Yeşilçam'ın boncuk gözlü güzeli Müjde Ar'ın eşi açıkladı
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