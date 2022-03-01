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Haberler Magazin Muhteşem Yüzyıl’da Mihrimah Sultan'ın kızıydı! Kayra Zapcı büyüdü genç kız oldu! Son haliyle şaşırttı Nurgül Yeşilçay'a benzetildi

Muhteşem Yüzyıl’da Mihrimah Sultan'ın kızıydı! Kayra Zapcı büyüdü genç kız oldu! Son haliyle şaşırttı Nurgül Yeşilçay'a benzetildi

Muhteşem Yüzyıl'da Mihrimah Sultan'ın kızıydı! Kadrosunda Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Nur Fettahoğlu gibi isimlerin yer aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mihrimah Sultan'ın kızını canlandıran Kayra Zapcı, son haliyle gündem oldu. 13 yaşında katıldığı çocuk model yarışması ile Türkiye ve dünyada dereceler alan Zapcı, güzelliğiyle görenleri büyüledi. Şimdilerde 20 yaşında olan genç oyuncunun Nurgül Yeşilçay ile benzerliği ise şoke etti. İşte Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mihrimah Sultan'ın kızı rolündeki Kayra Zapcı'nın son hali...

01.03.2022 01:50 - Son Güncelleme: 01.03.2022 01:50
Muhteşem Yüzyıl’da Mihrimah Sultan’ın kızıydı! Kayra Zapcı büyüdü genç kız oldu! Son haliyle şaşırttı Nurgül Yeşilçay’a benzetildi

13 yaşında katıldığı çocuk model yarışması ile Türkiye ve dünyada dereceler alan Kayra Zapcı, Muhteşen Yüzyıl dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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Muhteşem Yüzyıl’da Mihrimah Sultan’ın kızıydı! Kayra Zapcı büyüdü genç kız oldu! Son haliyle şaşırttı Nurgül Yeşilçay’a benzetildi

"Vatanım Sensin", "Doğduğun Ev Kaderindir", "Aşktan Kaçılmaz" gibi yapımlarda da rol alan Kayra Zapcı, son haliyle gündem oldu. Şimdilerde 20 yaşında olan genç oyuncunun Nurgül Yeşilçay ile benzerliği ise şoke etti.

Muhteşem Yüzyıl’da Mihrimah Sultan’ın kızıydı! Kayra Zapcı büyüdü genç kız oldu! Son haliyle şaşırttı Nurgül Yeşilçay’a benzetildi

İşte başta Kayra Zapcı olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

Muhteşem Yüzyıl’da Mihrimah Sultan’ın kızıydı! Kayra Zapcı büyüdü genç kız oldu! Son haliyle şaşırttı Nurgül Yeşilçay’a benzetildi

Meryem Uzerli

Muhteşem Yüzyıl’da Mihrimah Sultan’ın kızıydı! Kayra Zapcı büyüdü genç kız oldu! Son haliyle şaşırttı Nurgül Yeşilçay’a benzetildi
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