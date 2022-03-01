Muhteşem Yüzyıl’da Mihrimah Sultan'ın kızıydı! Kayra Zapcı büyüdü genç kız oldu! Son haliyle şaşırttı Nurgül Yeşilçay'a benzetildi
Muhteşem Yüzyıl'da Mihrimah Sultan'ın kızıydı! Kadrosunda Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Nur Fettahoğlu gibi isimlerin yer aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mihrimah Sultan'ın kızını canlandıran Kayra Zapcı, son haliyle gündem oldu. 13 yaşında katıldığı çocuk model yarışması ile Türkiye ve dünyada dereceler alan Zapcı, güzelliğiyle görenleri büyüledi. Şimdilerde 20 yaşında olan genç oyuncunun Nurgül Yeşilçay ile benzerliği ise şoke etti. İşte Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mihrimah Sultan'ın kızı rolündeki Kayra Zapcı'nın son hali...
01.03.2022 01:50 - Son Güncelleme: 01.03.2022 01:50
13 yaşında katıldığı çocuk model yarışması ile Türkiye ve dünyada dereceler alan Kayra Zapcı, Muhteşen Yüzyıl dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.
"Vatanım Sensin", "Doğduğun Ev Kaderindir", "Aşktan Kaçılmaz" gibi yapımlarda da rol alan Kayra Zapcı, son haliyle gündem oldu. Şimdilerde 20 yaşında olan genç oyuncunun Nurgül Yeşilçay ile benzerliği ise şoke etti.