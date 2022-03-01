Muhteşem Yüzyıl’da Mihrimah Sultan’ın kızıydı! Kayra Zapcı büyüdü genç kız oldu! Son haliyle şaşırttı Nurgül Yeşilçay’a benzetildi

"Vatanım Sensin", "Doğduğun Ev Kaderindir", "Aşktan Kaçılmaz" gibi yapımlarda da rol alan Kayra Zapcı, son haliyle gündem oldu. Şimdilerde 20 yaşında olan genç oyuncunun Nurgül Yeşilçay ile benzerliği ise şoke etti.