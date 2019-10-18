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Muhterem Nur'dan Müslüm itirafı! Gerçek meğer çok başkaymış... Meğer Müslüm Gürses...

Gişede fırtına gibi esen ve 2018 yılının açık ara en çok izlenen filmi olan Müslüm hakkında her gün yeni haberler şaşırtıcı iddialar ortaya çıkıyor. Şarkılarıyla milyonlarca insanın gönlünde yer eden Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, Müslüm Gürses ile olan anılarını paylaştı. Müslüm Gürses'in iyi bir insan olduğundan bahseden Muhterem Nur, Miüslüm Gürses'ten gördüğü şiddet iddiaları konusunda beklenmedik açıklamalarda bulundu. Muhterem Nur, evliyken Müslüm Gürses'ten şiddet gördüğü iddialarına cevap verdi. İşte Muhterem Nur'un olay yaratan açıklamalarından detaylar...

18.10.2019 19:16 - Son Güncelleme: 18.10.2019 19:16
Muhterem Nur'dan Müslüm itirafı! Gerçek meğer çok başkaymış... Meğer Müslüm Gürses...

Muhterem Nur'dan şaşırtan açıklama: Ne olmuş Müslüm bana bir, iki tokat atmışsa?

Muhterem Nur'dan Müslüm itirafı! Gerçek meğer çok başkaymış... Meğer Müslüm Gürses...

MÜSLÜM'E AİT HER ŞEYİ ÖZLÜYORUM

Müslüm evde çocuk gibiydi. Dışarıda çok ciddiydi ama evde çok iyiydik. Haksızlığa kesinlikle tahammülü yoktu. Evimizde çok mutluyduk, hiçbir geçimsizliğimiz yoktu. Müslüm'e ait her şeyi özlüyorum. Her zaman evin içindeymiş gibi hissediyorum, sadece sessini duyamıyorum.

Muhterem Nur'dan Müslüm itirafı! Gerçek meğer çok başkaymış... Meğer Müslüm Gürses...

BÜTÜN APARTMANA KONSER VERİRDİK

2. Sayfa programına konuk olan Muhterem Nur açıklamalarına şöyle devam etti; Eline bağlamasını alıp geliyordu, "Hadi, hadi başla; 'Şu Dağlarda Kar Olsaydım'ı söyle" derdi. Ben de söylerdim. Bütün apartmana konser verirdik, mutfaktan.

Muhterem Nur'dan Müslüm itirafı! Gerçek meğer çok başkaymış... Meğer Müslüm Gürses...

ANLATAMAYACAĞIM KADAR İYİ BİR İNSANDI

Anlatamayacağım kadar iyi bir insandı. Aramızda ne kıskançlık yüzünden kavga geçti, ne de ayrılmayı düşündük. 33 sene birbirimizi çok iyi anladık. Çünkü birbirimize arkadaş, karı-koca, anne-baba oluyorduk.

Muhterem Nur'dan Müslüm itirafı! Gerçek meğer çok başkaymış... Meğer Müslüm Gürses...

'BİR İKİ TOKAT ATTIYSA NE OLMUŞ!'

Muhterem Nur, Müslüm Gürses'in şiddet uyguladığı iddialarına, 'Her kafadan bir ses çıkıyor. Elbette ki karı-koca arasında oluyor. İlk zamanlar olmadı mı, oldu.

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