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Muhterem Nur gençliği ve Müslüm Gürses açıklamalarıyla dillere destan oldu! Son sağlık durumu nasıl?

Muhterem Nur gençlik fotoğrafları, şarkıları ve hangi filmlerde oynadı sorusu son günlerde merak konusu oldu. Bir dönemin ses sanatçısı olan ve birçok filmde oynayan Muhterem Nur hayatının çöküş döneminde 40'lı yaşlarında Müslüm Gürses ile tanıştı ancak aralarında 21 yaş fark vardı. Onların aşkı dillere destan oldu. Son günlerde yaşam mücadelesi veren Muhterem Nur'un gençliği kadar son sağlık durumu da hayranları tarafından merak ediliyor.

27.02.2020 11:10 - Son Güncelleme: 27.02.2020 11:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





