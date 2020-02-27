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Muhterem Nur gençliği ve Müslüm Gürses açıklamalarıyla dillere destan oldu! Son sağlık durumu nasıl?

Muhterem Nur gençlik fotoğrafları, şarkıları ve hangi filmlerde oynadı sorusu son günlerde merak konusu oldu. Bir dönemin ses sanatçısı olan ve birçok filmde oynayan Muhterem Nur hayatının çöküş döneminde 40'lı yaşlarında Müslüm Gürses ile tanıştı ancak aralarında 21 yaş fark vardı. Onların aşkı dillere destan oldu. Son günlerde yaşam mücadelesi veren Muhterem Nur'un gençliği kadar son sağlık durumu da hayranları tarafından merak ediliyor.

27.02.2020 11:10 - Son Güncelleme: 27.02.2020 11:27
Muhterem Nur gençliği ve Müslüm Gürses açıklamalarıyla dillere destan oldu! Son sağlık durumu nasıl?

8 Şubat'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan merhum sanatçı Müslüm Gürses'in eşi ve sinema oyuncusu Muhterem Nur'un yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor.

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Muhterem Nur gençliği ve Müslüm Gürses açıklamalarıyla dillere destan oldu! Son sağlık durumu nasıl?

UYANDIRMA ERTELENDİ
Yüksek şekere bağlı çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan ve tedavisi uyutularak yapılan Muhterem Nur'un önceki gün uyandırılması planlanıyordu. Doktorlar, hayati tehlikesi devam eden sanatçıya yaptıkları tetkik ve testlerin ardından uyandırma işlemini ertelemeye karar verdi.

Muhterem Nur gençliği ve Müslüm Gürses açıklamalarıyla dillere destan oldu! Son sağlık durumu nasıl?

DOKTORLAR ZİYARET TALEBİNİ REDDETTİ
Yeşilçam'ın usta isimleri Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın, Muhterem Nur'u hastanede ziyaret etmek istedi. Ancak enfeksiyon riski nedeniyle sanatçılara ziyaret izni çıkmadı.

Muhterem Nur gençliği ve Müslüm Gürses açıklamalarıyla dillere destan oldu! Son sağlık durumu nasıl?
Muhterem Nur gençliği ve Müslüm Gürses açıklamalarıyla dillere destan oldu! Son sağlık durumu nasıl?

MÜSLÜM'E AİT HER ŞEYİ ÖZLÜYORUM

Müslüm evde çocuk gibiydi. Dışarıda çok ciddiydi ama evde çok iyiydik. Haksızlığa kesinlikle tahammülü yoktu. Evimizde çok mutluyduk, hiçbir geçimsizliğimiz yoktu. Müslüm'e ait her şeyi özlüyorum. Her zaman evin içindeymiş gibi hissediyorum, sadece sessini duyamıyorum.

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