Müge Boz ile Caner Erdeniz balayı için Bali'yi tercih edince... İşte yılın çiftinden eğlenceli paylaşımlar
Müge Boz ile Caner Erdeniz, geçtiğimiz Haziran ayında nikah masasına oturdu. 35 yaşındaki Müge Boz, evlendikten kısa bir süre sonra hamile olduğunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz, balayı için Bali'yi tercih etti. Eğlenceli paylaşımlarına hız kesmeden devam eden ikili, sosyal medyada çok konuşuldu. Peki, oyuncu olan Müge Boz kimdir?
05.07.2019 13:29
- Son Güncelleme: 05.07.2019 13:29
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