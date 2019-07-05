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Müge Boz ile Caner Erdeniz balayı için Bali'yi tercih edince... İşte yılın çiftinden eğlenceli paylaşımlar

Müge Boz ile Caner Erdeniz, geçtiğimiz Haziran ayında nikah masasına oturdu. 35 yaşındaki Müge Boz, evlendikten kısa bir süre sonra hamile olduğunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Oyuncu Müge Boz ile basketbolcu Caner Erdeniz, balayı için Bali'yi tercih etti. Eğlenceli paylaşımlarına hız kesmeden devam eden ikili, sosyal medyada çok konuşuldu. Peki, oyuncu olan Müge Boz kimdir?

05.07.2019 13:29 - Son Güncelleme: 05.07.2019 13:29
Müge Boz ile Caner Erdeniz balayı için Bali'yi tercih edince... İşte yılın çiftinden eğlenceli paylaşımlar

Oyuncu Müge Boz, haziran ayında besketbolcu Caner Erdeniz ile Barselona'da nikah masasına oturmuştu. Çift, balayı için Bali'ye gitti.

Müge Boz ile Caner Erdeniz balayı için Bali'yi tercih edince... İşte yılın çiftinden eğlenceli paylaşımlar

Müge Boz, balayı fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Müge Boz ile Caner Erdeniz balayı için Bali'yi tercih edince... İşte yılın çiftinden eğlenceli paylaşımlar

Instagram hesabından balayı pozları paylaşan Müge Boz, Barcelona'daki düğünde çekilen pozlarını da ara sıra paylaşmaya devam ediyor.

Müge Boz ile Caner Erdeniz balayı için Bali'yi tercih edince... İşte yılın çiftinden eğlenceli paylaşımlar

Müge Boz, "O kadar beğeniyorum ki bizi" mesajıyla aşağıdaki pozu paylaştı. Çiftin birbirlerine ne kadar yakıştıkları ve birbirlerini tamamladıkları bu poz ile kendini belli ediyordu.

Müge Boz ile Caner Erdeniz balayı için Bali'yi tercih edince... İşte yılın çiftinden eğlenceli paylaşımlar

İşte o paylaşım:

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