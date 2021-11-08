Müge Anlı’yı hiç böyle görmediniz! İçindeki çocuğu ortaya çıkardı! Balonuyla pembesiyle kendine hayran bıraktı sosyal medya sallandı
Müge Anlı'yı hiç böyle görmediniz! Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gönüllere taht kurdu. Kendi ismini taşıyan programıyla milyonların sevgisini kazanan ünlü sunucu, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla da kendine hayran bıraktı. Geçen aylarda Instagram hesabı açan ve son günlerde paylaşımlarına hız veren Anlı, son yayınladığı pozla ise takipçilerini şaşkına çevirdi. Mickey Mouse baskılı üstüyle objektif karşısına geçen güzel sunucunun oyuncak ayı ve balonların arasında verdiği pozu gören dönüp bir daha baktı. İşte Müge Anlı'nın sosyal medyayı sallayan o pozu...
08.11.2021 20:49
- Son Güncelleme: 08.11.2021 20:49
7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan araştırmacı gazeteci ve sunucu Müge Anlı, hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birçok kişiye umut olmaya devam ediyor.
Mickey Mouse baskılı üstüyle objektif karşısına geçen Anlı, oyuncak ayı ve balonların arasında verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.