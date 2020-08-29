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Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Songül Karlı klip çekiminde dekoltesiyle olay yarattı! Müge Anlı'ya ne zaman çıkacak?

Estetik operasyonları ve son dönemdeki bikinili fotoğraflarıyla magazin sayfalarını süsleyen 46 yaşındaki Songül Karlı, geçtiğimiz günlerde eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını ve Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamıştı. Sonrasında Songül Karlı, üç yıl önce boşandığı Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla, suç duyurusunda bulunmuştu. Songül Karlı, yeni klibi için kamera karşısına süper mini ve dekolteyle çıktı ve olay yarattı...

29.08.2020 12:00 - Son Güncelleme: 29.08.2020 12:19
Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Songül Karlı klip çekiminde dekoltesiyle olay yarattı! Müge Anlı'ya ne zaman çıkacak?

Şarkıcı Songül Karlı, iki yıl aradan sonra yeni klibi için kamera karşısına geçti.

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Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Songül Karlı klip çekiminde dekoltesiyle olay yarattı! Müge Anlı'ya ne zaman çıkacak?

Songül Karlı, kip çekiminde tercih ettiği derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Songül Karlı klip çekiminde dekoltesiyle olay yarattı! Müge Anlı'ya ne zaman çıkacak?

SONGÜL KARLI MÜGE ANLI'YA NE ZAMAN KATILACAK?

Estetik ameliyatları ve bikinili fotoğraflarıyla magazin gündeminden düşmeyen türkücü Songül Karlı, üç yıl önce boşandığı eski eşi Metin Yüncü tarafından 20 milyon TL'lik dolandırıldığı iddia edilmişti. Metin Yüncü'nün açıklamalarına tepki veren Songün Karlı, Müge Anlı'nın her sabah canlı yayın yaptığı programına katılacağını açıklamıştı. Müge Anlı'nın programa bu hafta itibari ile başlamasının ardından Songül Karlı Müge Anlı'nın programına ne zaman katılacak merak ediliyor.

Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Songül Karlı klip çekiminde dekoltesiyle olay yarattı! Müge Anlı'ya ne zaman çıkacak?

2012 yılında canlı yayında Metin Yüncü ile evlenen Songül Karlı, kendisini dolandırdığını iddia ettiği eski eşinden geçtiğimiz yıllarda olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Müge Anlı'nın programına başlamasının ardından Songül karlı, Müge Anlı'ya katılmak için gün sayıyor.

Müge Anlı'ya çıkacağını söyleyen Songül Karlı klip çekiminde dekoltesiyle olay yarattı! Müge Anlı'ya ne zaman çıkacak?

Eski eşi Metin Yüncü'nün kendisini 20 milyon TL dolandırdığını iddia eden Songül Karlı, Müge Anlı'ya başvuracağını açıklamıştı.

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