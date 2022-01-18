Müge Anlı'ya çıkacağım demişti Songül Karlı... 'Eski eşim beni dolandırdı' diyen Songül'ün davası başladı, Metin Yüncü duruşmaya katılmadı!

SAVUNMASINI GERÇEKLEŞTİRDİ



İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Sezai Temuloğlu ve tarafların avukatı katılım sağladı. Duruşmada savunma yapan sanık Temuroğlu, "Metin Yüncü'yü arkadaş ortamında tanıdım. Avukat E. Ö.'nün ofisinde birkaç kez bir araya geldik. Kendisi Kartal Uğur Mumcu Mahallesinde 8-10 dönüm bir yer olduğunu, burayı satışa hazır vaziyete getirip bize satabileceğini söyledi. Satış rakamı gayrimenkulün satışa hazır hale getirildiğinde netleşecekti. Kendisine gerekli imar işlemleri için 170-180 bin para verdik. Bu olay 2008 yılında oldu. Verdiğimiz paraya karşılık herhangi bir belge almadık. Ancak aradan uzun zaman geçmesine rağmen gayrimenkul satışa hazır hale getirilemedi. Parayı geri istedik. Kendisini varlıklı biri zannediyorduk ancak bizi sürekli oyaladı" ifadelerini kullandı.