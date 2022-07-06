Müge Anlı'ya bile çıkacağını söylemişti! Songül Karlı bu karardan pek hoşlanmayacak! Eski eşi Metin Yüncü dolandırmıştı
Müge Anlı'ya bile çıkacağını söyleyen Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılmıştı! Mütalaa açıklandı. Songül Karlı kendisini milyonlarca lira dolandırdığını iddia ettiği eski eşi Metin Yüncü hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Karlı'nın şikayeti sonrası Metin Yüncü, Sezai Temuroğlu ve Barbaros Ataç hakkında 'dolandırıcılık' suçundan dava açılmıştı. Songül Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü'yle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
06.07.2022 11:58 - Son Güncelleme: 06.07.2022 11:58
10 YILA KADAR HAPİS İSTENİYORDU
Bir önce ki celse ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Sezai Temuroğlu ile Metin Yüncü'nün fikir ve eylem birliği içerisinde üzerlerine atılı suçu işlediklerini belirterek sanıkların "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.
KARAR VERİLDİ
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Songül Karlı'nın avukatı sanıkların cezalandırılmasını talep etti.