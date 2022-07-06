Vav TV İzle
Haberler Magazin Müge Anlı'ya bile çıkacağını söylemişti! Songül Karlı bu karardan pek hoşlanmayacak! Eski eşi Metin Yüncü dolandırmıştı

Müge Anlı'ya bile çıkacağını söylemişti! Songül Karlı bu karardan pek hoşlanmayacak! Eski eşi Metin Yüncü dolandırmıştı

Müge Anlı'ya bile çıkacağını söyleyen Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırılmıştı! Mütalaa açıklandı. Songül Karlı kendisini milyonlarca lira dolandırdığını iddia ettiği eski eşi Metin Yüncü hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Karlı'nın şikayeti sonrası Metin Yüncü, Sezai Temuroğlu ve Barbaros Ataç hakkında 'dolandırıcılık' suçundan dava açılmıştı. Songül Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü'yle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

06.07.2022 11:58 - Son Güncelleme: 06.07.2022 11:58
Müge Anlı’ya bile çıkacağını söylemişti! Songül Karlı bu karardan pek hoşlanmayacak! Eski eşi Metin Yüncü dolandırmıştı

Songül Karlı kendisini milyonlarca lira dolandırdığını iddia ettiği eski eşi Metin Yüncü hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Karlı'nın şikayeti sonrası Metin Yüncü, Sezai Temuroğlu ve Barbaros Ataç hakkında 'dolandırıcılık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı’ya bile çıkacağını söylemişti! Songül Karlı bu karardan pek hoşlanmayacak! Eski eşi Metin Yüncü dolandırmıştı

10 YILA KADAR HAPİS İSTENİYORDU
Bir önce ki celse ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Sezai Temuroğlu ile Metin Yüncü'nün fikir ve eylem birliği içerisinde üzerlerine atılı suçu işlediklerini belirterek sanıkların "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Müge Anlı’ya bile çıkacağını söylemişti! Songül Karlı bu karardan pek hoşlanmayacak! Eski eşi Metin Yüncü dolandırmıştı

Açıklanan mütalaada ayrıca, sanık Ali Barbaros Ataç hakkında ise kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına karar verilmesi talep edildi.

Müge Anlı’ya bile çıkacağını söylemişti! Songül Karlı bu karardan pek hoşlanmayacak! Eski eşi Metin Yüncü dolandırmıştı

KARAR VERİLDİ
İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Songül Karlı'nın avukatı sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Müge Anlı’ya bile çıkacağını söylemişti! Songül Karlı bu karardan pek hoşlanmayacak! Eski eşi Metin Yüncü dolandırmıştı

Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti kararını açıkladı.

SON DAKİKA