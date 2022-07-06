Müge Anlı’ya bile çıkacağını söylemişti! Songül Karlı bu karardan pek hoşlanmayacak! Eski eşi Metin Yüncü dolandırmıştı

10 YILA KADAR HAPİS İSTENİYORDU

Bir önce ki celse ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar Sezai Temuroğlu ile Metin Yüncü'nün fikir ve eylem birliği içerisinde üzerlerine atılı suçu işlediklerini belirterek sanıkların "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.