Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş'in oğluna bakın! Eşiyle 2023 yılında boşanmışlardı! 'Zahide kocasını doğurmuş...'

Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş'in eski eşi ve oğlunu görenler hayret ediyor! İkiz gibi görünen baba-oğul, sosyal medyada büyük ilgi topluyor. Zahide Yetiş'in paylaşımları sonrası "Zahide kocasını doğurmuş" yorumları peş peşe geldi. İşte Zahide Yetiş'in oğlu Aras...