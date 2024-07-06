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Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş'in oğluna bakın! Eşiyle 2023 yılında boşanmışlardı! 'Zahide kocasını doğurmuş...'

Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş'in eski eşi ve oğlunu görenler hayret ediyor! İkiz gibi görünen baba-oğul, sosyal medyada büyük ilgi topluyor. Zahide Yetiş'in paylaşımları sonrası "Zahide kocasını doğurmuş" yorumları peş peşe geldi. İşte Zahide Yetiş'in oğlu Aras...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Temmuz 2024, 15:39 Güncelleme 06 Temmuz 2024, 15:39
Müge Anlı’nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş’in oğluna bakın! Eşiyle 2023 yılında boşanmışlardı! ’Zahide kocasını doğurmuş...’ 1

Zahide Yetiş'in paylaşımları sonrası "Zahide kocasını doğurmuş" yorumları peş peşe geldi. İşte Zahide Yetiş'in oğlu Aras...

Müge Anlı’nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş’in oğluna bakın! Eşiyle 2023 yılında boşanmışlardı! ’Zahide kocasını doğurmuş...’ 2

Ünlü sunucu ve Müge Anlı'nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş, milyonlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor.

Müge Anlı’nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş’in oğluna bakın! Eşiyle 2023 yılında boşanmışlardı! ’Zahide kocasını doğurmuş...’ 3

Cem Arısoy ile 2014 yılında nikah masasına oturan Zahide Yetiş, 2023 yılında ayrılma kararı aldı.

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