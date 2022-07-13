Vav TV İzle
Haberler Magazin Müge Anlı’nın sıkı dostu Sinan Özen’in gözünden sakındığı eşini görenin nutku tutuldu! İkizlerinin güzel annesi parmak ısırttı

Müge Anlı’nın sıkı dostu Sinan Özen’in gözünden sakındığı eşini görenin nutku tutuldu! İkizlerinin güzel annesi parmak ısırttı

Profesyonel müzik yaşamına 1989 yılında "Rüyalarım Olmasa" adlı albümle giriş yapan Sinan Özen, Şarkılar Bizi Söyler programının bayram özel programıyla gündem oldu. 'Evlere Şenlik', 'Canım Yandı', 'Çıldıracağım', 'Ölürüm Yoluna' şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken ve özellikle Müge Anlı ile kurduğu samimi dostlukla parmak ısırtan Sinan Özen'in özellikle eşi merak edildi. Aslen Rizeli olan 58 yaşındaki Sinan Özen'in ikiz bebeklerinin annesini görenler hayran kaldı. Ünlü şarkıcının eşi güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Sinan Özen'in gözünden sakındığı biricik eşi...

13.07.2022 00:11 - Son Güncelleme: 13.07.2022 00:11
Müge Anlı’nın sıkı dostu Sinan Özen’in gözünden sakındığı eşini görenin nutku tutuldu! İkizlerinin güzel annesi parmak ısırttı

1989 yılında piyasaya sürdüğü ilk albümü Rüyalarım Olmasa" ile profesyonel müzik kariyerine giriş yapan Sinan Özen, "Öpsene Beni", "Ölürüm Yoluna", "Sigaramın Dumanı Sen" ve "Evlere Şenlik" gibi parçalarla kısa zamanda geniş hayran kitlesine ulaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı’nın sıkı dostu Sinan Özen’in gözünden sakındığı eşini görenin nutku tutuldu! İkizlerinin güzel annesi parmak ısırttı

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken ve özellikle Müge Anlı ile kurduğu samimi dostlukla parmak ısırtan Sinan Özen'in ailesi merak edilip araştırılmaya başlandı.

Müge Anlı’nın sıkı dostu Sinan Özen’in gözünden sakındığı eşini görenin nutku tutuldu! İkizlerinin güzel annesi parmak ısırttı

2016 yılında bir hayranıyla nikah masasına oturan Sinan Özen'in güzeller güzeli eşini gören ise dilini ısırdı.

Müge Anlı’nın sıkı dostu Sinan Özen’in gözünden sakındığı eşini görenin nutku tutuldu! İkizlerinin güzel annesi parmak ısırttı

Özen'in ikiz bebeklerinin annesini hayran bırakırken ünlü çift için "Maşallah, çok yakışıyorsunuz" yorumları yapıldı.

Müge Anlı’nın sıkı dostu Sinan Özen’in gözünden sakındığı eşini görenin nutku tutuldu! İkizlerinin güzel annesi parmak ısırttı

İşte Sinan Özen başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

SON DAKİKA