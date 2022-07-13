Müge Anlı’nın sıkı dostu Sinan Özen’in gözünden sakındığı eşini görenin nutku tutuldu! İkizlerinin güzel annesi parmak ısırttı
Profesyonel müzik yaşamına 1989 yılında "Rüyalarım Olmasa" adlı albümle giriş yapan Sinan Özen, Şarkılar Bizi Söyler programının bayram özel programıyla gündem oldu. 'Evlere Şenlik', 'Canım Yandı', 'Çıldıracağım', 'Ölürüm Yoluna' şarkılarıyla hafızalara kazınan ünlü şarkıcının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken ve özellikle Müge Anlı ile kurduğu samimi dostlukla parmak ısırtan Sinan Özen'in özellikle eşi merak edildi. Aslen Rizeli olan 58 yaşındaki Sinan Özen'in ikiz bebeklerinin annesini görenler hayran kaldı. Ünlü şarkıcının eşi güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Sinan Özen'in gözünden sakındığı biricik eşi...
13.07.2022 00:11 - Son Güncelleme: 13.07.2022 00:11
1989 yılında piyasaya sürdüğü ilk albümü Rüyalarım Olmasa" ile profesyonel müzik kariyerine giriş yapan Sinan Özen, "Öpsene Beni", "Ölürüm Yoluna", "Sigaramın Dumanı Sen" ve "Evlere Şenlik" gibi parçalarla kısa zamanda geniş hayran kitlesine ulaştı.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken ve özellikle Müge Anlı ile kurduğu samimi dostlukla parmak ısırtan Sinan Özen'in ailesi merak edilip araştırılmaya başlandı.
2016 yılında bir hayranıyla nikah masasına oturan Sinan Özen'in güzeller güzeli eşini gören ise dilini ısırdı.