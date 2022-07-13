Müge Anlı’nın sıkı dostu Sinan Özen’in gözünden sakındığı eşini görenin nutku tutuldu! İkizlerinin güzel annesi parmak ısırttı

1989 yılında piyasaya sürdüğü ilk albümü Rüyalarım Olmasa" ile profesyonel müzik kariyerine giriş yapan Sinan Özen, "Öpsene Beni", "Ölürüm Yoluna", "Sigaramın Dumanı Sen" ve "Evlere Şenlik" gibi parçalarla kısa zamanda geniş hayran kitlesine ulaştı.