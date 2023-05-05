Müge Anlı'nın sıkı dostu İlker Ayrık'ın eşi Sanem ve çocuklarına bakın! Sır gibi saklıyordu gören dönüp bir daha baktı, yorum yağdı: "Kem gözler..."

Müge Anlı birkaç ay önce canlı yayını İlker Ayrık'a teşekkürlerini ileterek açmıştı. Müge Anlı, İlker Ayrık'a "Sevgili değerli dostum İlker Ayrık'a teşekkür ederim. Tam bir aile komedisi sana ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. 6 tane tekerlekli sandalye göndermiş bu zincire katıldığın için de sana çok teşekkür ediyorum." demişti.

Müge Anlı'dan canlı yayında oyuncu İlker Ayrık'a teşekkür!