Müge Anlı'nın sıkı dostu İlker Ayrık'ın eşi Sanem ve çocuklarına bakın! Sır gibi saklıyordu gören dönüp bir daha baktı, yorum yağdı: "Kem gözler..."
Müge Anlı'nın sıkı dostu İlker Ayrık'ın eşi Sanem ve çocuklarına bakın! Sır gibi saklıyordu gören dönüp bir daha baktı, sosyal medyada çifte, "Rabbim kem gözlerden korusun" yorumları yağdı. Zaman zaman Müge Anlı'nın programında ihtiyaç sahiplerine gönderdiği tekerlekli sandalyelerle gündeme gelen İlker Ayrık'ın eşi ve 2 oğlu sosyal medya gündeminde.
05.05.2023 12:32 - Son Güncelleme: 05.05.2023 12:44
"RABBİM KEM GÖZLERDEN KORUSUN"
Müge Anlı'nın sıkı dostu İlker Ayrık'ın eşi Sanem ve çocuklarına bakın! Sır gibi saklıyordu gören dönüp bir daha baktı, İlker Ayrık ve eşine yorum yağdı.
Müge Anlı birkaç ay önce canlı yayını İlker Ayrık'a teşekkürlerini ileterek açmıştı. Müge Anlı, İlker Ayrık'a "Sevgili değerli dostum İlker Ayrık'a teşekkür ederim. Tam bir aile komedisi sana ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. 6 tane tekerlekli sandalye göndermiş bu zincire katıldığın için de sana çok teşekkür ediyorum." demişti.
İlker Ayrık'ın eşi ve çocuklarını görenler yorum yağmuruna tutuyor.