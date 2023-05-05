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Haberler Magazin Müge Anlı'nın sıkı dostu İlker Ayrık'ın eşi Sanem ve çocuklarına bakın! Sır gibi saklıyordu gören dönüp bir daha baktı, yorum yağdı: "Kem gözler..."

Müge Anlı'nın sıkı dostu İlker Ayrık'ın eşi Sanem ve çocuklarına bakın! Sır gibi saklıyordu gören dönüp bir daha baktı, yorum yağdı: "Kem gözler..."

Müge Anlı'nın sıkı dostu İlker Ayrık'ın eşi Sanem ve çocuklarına bakın! Sır gibi saklıyordu gören dönüp bir daha baktı, sosyal medyada çifte, "Rabbim kem gözlerden korusun" yorumları yağdı. Zaman zaman Müge Anlı'nın programında ihtiyaç sahiplerine gönderdiği tekerlekli sandalyelerle gündeme gelen İlker Ayrık'ın eşi ve 2 oğlu sosyal medya gündeminde.

05.05.2023 12:32 - Son Güncelleme: 05.05.2023 12:44
Müge Anlı’nın sıkı dostu İlker Ayrık’ın eşi Sanem ve çocuklarına bakın! Sır gibi saklıyordu gören dönüp bir daha baktı, yorum yağdı: Kem gözler...

"RABBİM KEM GÖZLERDEN KORUSUN"

Müge Anlı'nın sıkı dostu İlker Ayrık'ın eşi Sanem ve çocuklarına bakın! Sır gibi saklıyordu gören dönüp bir daha baktı, İlker Ayrık ve eşine yorum yağdı.

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Müge Anlı’nın sıkı dostu İlker Ayrık’ın eşi Sanem ve çocuklarına bakın! Sır gibi saklıyordu gören dönüp bir daha baktı, yorum yağdı: Kem gözler...

Müge Anlı birkaç ay önce canlı yayını İlker Ayrık'a teşekkürlerini ileterek açmıştı. Müge Anlı, İlker Ayrık'a "Sevgili değerli dostum İlker Ayrık'a teşekkür ederim. Tam bir aile komedisi sana ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. 6 tane tekerlekli sandalye göndermiş bu zincire katıldığın için de sana çok teşekkür ediyorum." demişti.

Müge Anlı'dan canlı yayında oyuncu İlker Ayrık'a teşekkür!

Müge Anlı’nın sıkı dostu İlker Ayrık’ın eşi Sanem ve çocuklarına bakın! Sır gibi saklıyordu gören dönüp bir daha baktı, yorum yağdı: Kem gözler...

16 Ekim 1979 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen İlker Ayrık, Arnavut kökenli bir aileden gelmektedir. Balıkesir Lisesi'nde eğitim hayatına devam ederken Endüstri Mühendisi olmak isteyen Ayrık, lise üçüncü sınıfta fikir değiştirerek tiyatroyla ilgilenmeye başlamıştır.

Müge Anlı’nın sıkı dostu İlker Ayrık’ın eşi Sanem ve çocuklarına bakın! Sır gibi saklıyordu gören dönüp bir daha baktı, yorum yağdı: Kem gözler...

Sanem Ayrık ile evli olan İlker Ayrık'ın bu evlilikten Ferit ve Yaman adında iki çocuğu var.

Müge Anlı’nın sıkı dostu İlker Ayrık’ın eşi Sanem ve çocuklarına bakın! Sır gibi saklıyordu gören dönüp bir daha baktı, yorum yağdı: Kem gözler...

İlker Ayrık'ın eşi ve çocuklarını görenler yorum yağmuruna tutuyor.

Müge Anlı'dan canlı yayında oyuncu İlker Ayrık'a teşekkür!

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