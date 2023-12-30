Müge Anlı'nın sıkı dostu İlker Ayrık'ın artık bambaşka bir hayatı var! Şanı şöhreti bıraktı yeni mesleğiyle şaşırttı!

Zaman zaman Müge Anlı'nın programında ihtiyaç sahiplerine gönderdiği tekerlekli sandalyelerle gündeme geliyordu İlker Ayrık. Uzun süredir ekranlarda da boy göstermeyen ünlü oyuncu kendisine yepyeni bir hayat kurdu. Şanı şöhreti şimdilik bir kenara bırakm Ayrık, kendisini doğaya attı. lker Ayrık, temiz tarım felsefesi ile yeni bir iş kurdu.
Müge Anlı'nın yakın arkadaşı İlker Ayrık'ın artık yepyeni bir hayatı var.
Müge Anlı geçen sezon canlı yayını İlker Ayrık'a teşekkürlerini ileterek açmıştı. Müge Anlı, İlker Ayrık'a "Sevgili değerli dostum İlker Ayrık'a teşekkür ederim. Tam bir aile komedisi sana ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. 6 tane tekerlekli sandalye göndermiş bu zincire katıldığın için de sana çok teşekkür ediyorum." demişti.
Başarılı sunucu ve oyuncu İlker Ayrık, kendine yeni bir meslek edindi.