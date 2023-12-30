Müge Anlı'nın sıkı dostu İlker Ayrık'ın artık bambaşka bir hayatı var! Şanı şöhreti bıraktı yeni mesleğiyle şaşırttı!

Zaman zaman Müge Anlı'nın programında ihtiyaç sahiplerine gönderdiği tekerlekli sandalyelerle gündeme geliyordu İlker Ayrık. Uzun süredir ekranlarda da boy göstermeyen ünlü oyuncu kendisine yepyeni bir hayat kurdu. Şanı şöhreti şimdilik bir kenara bırakm Ayrık, kendisini doğaya attı. lker Ayrık, temiz tarım felsefesi ile yeni bir iş kurdu.