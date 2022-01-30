Müge Anlı'nın o sözlerini üzerine alan İrem Derici'den yanıt! "Müge ablamı kızdıramam" diyen İrem'in ardından Lerzan Mutlu'dan bomba yorum!
Müge Anlı'nın o sözlerini üzerine alan İrem Derici'den dikkat çeken yanıt! "Müge ablamı kızdıramam" diyen İrem'in ardından Lerzan Mutlu'dan bomba yorum geldi. Hafta içi her gün Atv ekranlarında birbirinden ilginç konuları ele alan, cinayetleri aydınlatan, dolandırıcıların sesi olan ve büyük kavuşmaların mimarı Müge Anlı son bölümde, sosyal medyada fotoğraf paylaşırken filtre kullanımı hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bu yönteme sıkça başvuran ünlü şarkıcılar İrem Derici ve Lerzan Mutlu, Müge Anlı'nın çok konuşulan sözlerine verdiği yanıtla dikkat çekti, bakın ne dedi...
"MÜGE ABLAMI KIZDIRAMAM"
Müge Anlı'nın o sözlerini üzerine alan İrem Derici'den yanıt! "Müge ablamı kızdıramam" diyen İrem'in ardından Lerzan Mutlu'dan da bomba yorum geldi.
Müge Anlı açıklamasının devamında ise şunları söyledi: "Şimdi bu filtreleri çıkaranlar var ya, insanoğlunun şeklini değiştirdiler. Bak çok önemli bir şey yaptılar ve çok tehlikeli bir şey yaptılar. Çünkü, şimdi insan neden filtre kullanır fotoğraf çekerken? Aynaya baktığında kendini beğenmediği için. Sen kendini beğenmiyorsun. Aynaya baktığın şu surat, filtreyle şu surata geliyorsun. Ciddi bir psikiyatrik rahatsızlık bak ben size söyleyeyim. Bunun sonu intihara kadar varır. Çünkü insan kendini beğenmeli."
"DAYANAMIYORUM"
Derici önce "Ne yapayım, dayanamıyorum" yorumuna yazdı, daha sonra "Müge Anlı kızıyor diye filtresiz paylaşım yapacağım bundan sonra. Müge ablamı kızdıramam" açıklamasını yaptı.