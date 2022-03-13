Müge Anlı'nın mülayim doktoru Şevki Sözen hastane paylaşımıyla korkuttu! Önce oğluyla ilgili duygusal mesaj yayınladı ardından eşi...
Müge Anlı'nın mülayim doktoru Şevki Sözen hastane paylaşımıyla korkuttu! Önce oğlunun doğum günü için duygusal bir mesaj yayınlayan Sözen, ardından eşinin önemli bir ameliyat geçirdiğini duyurdu. 14 sezondur Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Avukat Rahmi Özkan ve Müge Anlı ile birlikte yer alan Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen Instagram'dan, "Canım hayat yoldaşım, eşim, sevdiğim dün ani bir gereksinimle oldukça önemli bir operasyon geçirmek durumunda kaldı. Kaygılıydık. Şaşkındık. Doktorsanız sevdiğiniz söz konusu olduğunda profesyonel olamıyorsunuz. Duygusal yanınız ağır basıyor." cümleleri ile takipçilerini korkuttu. İşte eşinin son durumu hakkında bilgi veren ve bu süreçte ailesine destek olanlara teşekkürlerini ileten Şevki Hoca'nın o paylaşımı...
Müge Anlı'nın mülayim doktoru Şevki Sözen hastane paylaşımıyla korkuttu! Önce oğluyla ilgili duygusal mesaj yayınlayan Mehmet Şevki Sözen ardından eşinin ciddi bir ameliyat geçirdiğini ifade eden paylaşımda bulundu.
Atv ekranlarında 14 yıldır Müge Anlı ile omuz omuza mücadele veren Avukat Rahmi Özkan ve Prof. Dr. Mehmet Şevki Sözen'in aileleri merak ediliyordu.
Zaman zaman ailesi ile paylaşımlarda bulunan Şevki Hoca bu kez korkuttu. 11 Mart'ta dünyaya gelen oğlu Ayberk'in doğum gününe özel paylaşımda bulunan Şevki Hoca'ya Reyhan Karaca'dan gelen yorum dikkat çekmişti.
Şevki Sözen, Instagram'dan paylaştığı bu karenin ardından eşi ile ilgili yazdığı cümlelerle ilk başta sevenlerini korkuttu.
Eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve geçirdiği ciddi ameliyattan 24 saat sonra bu fotoğrafın çekildiğini ifade eden Mehmet Şevki Sözen'e Instagram'da geçmiş olsun mesajları yağdı.