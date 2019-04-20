Müge Anlı'nın memleketi şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş

ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, ilginç konu ve konukları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Müge Anlı ise ekranların en çok sevilen ve güvenilen yüzlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu kadar popüler olunca hakkın her detay merak edilen Müge Anlı hakkında en çok merak edilen konulardan biri memleketi. Peki Müge Anlı nereli? İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin memleketleri.