Müge Anlı'nın memleketi şaşırttı! Bakın aslen nereliymiş
Haftanın beş günü tüm Türkiye'yi ekran başına kilitliyor Müge Anlı. Faili meçhul cinayetler, kayıplar, sosyal yardımlar... Müge Anlı ile Tatlı Sert'i bu kadar sevilmesinin nedenlerinden bazıları sadece bunlar. Öte yandan programın başarılı sunucusu araştırmacı gazeteci Müge Anlı hakkında her detay en ince ayrıntısına kadar merak ediliyor. Kızından, kıyafetlerine kadar her şeyi merak edilen fakat özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Müge Anlı hakkında en çok merak edilenlerden biri memleketi. Peki Müge Anlı nereli? İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin memleketleri.
20.04.2019 09:38
- Son Güncelleme: 20.04.2019 09:44
ATV ekranlarının fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, ilginç konu ve konukları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Müge Anlı ise ekranların en çok sevilen ve güvenilen yüzlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu kadar popüler olunca hakkın her detay merak edilen Müge Anlı hakkında en çok merak edilen konulardan biri memleketi. Peki Müge Anlı nereli? İşte başta Müge Anlı olmak üzere ünlülerin memleketleri.
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