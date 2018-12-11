Müge Anlı'nın makyajsız hali merak konusu oldu! İşte Müge Anlı ve diğer ünlülerin makyajsız halleri

Müge Anlı'nın makyajsız hali vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu oldu. Atv'de hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının başarısı, Pazar akşamı düzenlenen 45. Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Müge Anlı'nın En İyi Kadın Sunucu' seçilmesiyle taçlandırıldı.Birbirinden değerli başarılara imza atan Müge Anlı'nın bu sıralar en çok merak edilen makyajsız haline sizler için haberimizde yer verdik. İşte Müge Anlı ve diğer ünlülerin makyajsız halleri...

11 Aralık 2018 Salı, 11:31:46 Güncelleme: 12:11:47
Müge Anlının makyajsız hali merak konusu oldu! İşte Müge Anlı ve diğer ünlülerin makyajsız halleri

Demet Özdemir

Oyuncu Demet Özdemir, makyajsız fotoğraf modasına uydu.

Müge Anlının makyajsız hali merak konusu oldu! İşte Müge Anlı ve diğer ünlülerin makyajsız halleri

Özdemir, sıfır makyaj halini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Müge Anlının makyajsız hali merak konusu oldu! İşte Müge Anlı ve diğer ünlülerin makyajsız halleri

İşte ünlü oyuncunun o paylaşımı...

Müge Anlının makyajsız hali merak konusu oldu! İşte Müge Anlı ve diğer ünlülerin makyajsız halleri

Burcu Biricik

Burcu Biricik, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi. Tek başına alışveriş yapan oyuncu, yaklaşan kış ayları öncesinde, mağazaları dolaştı.

Müge Anlının makyajsız hali merak konusu oldu! İşte Müge Anlı ve diğer ünlülerin makyajsız halleri

Tatilden yeni döndüğünü ve İstanbul'a geleli üç gün olduğunu söyleyen Biricik, yeni sezonla ilgili ise, "Şu an netleşen bir proje yok. Senaryolar var elimde onları okuyorum" dedi. Ayrıca oyuncunun doğal, makyajsız güzelliği ise dikkatlerden kaçmadı.

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