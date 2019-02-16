Müge Anlı'nın makyajsız hali hayrete düşürdü! Bildiğinizi unutun

Türkiye'nin en çok sevilen ve güvenilen isimlerinden biri kuşkusuz Müge Anlı. Haftaiçi her gün, izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, pek çok insan hikayesini programında ağırlıyor. Haftaiçi her gün demişken, Müge Anlı tüm bu programlarına bakımlı, makyajlı ve şık halleriyle çıkıyor. Özel hayatında ise makyajdan uzak durmayı tercih eden Müge Anlı'nın makyajsız halini görünce çok şaşıracaksınız.