Müge Anlı'nın makyajsız hali hayrete düşürdü! Bildiğinizi unutun
Ekranların fenomen ismi Müge Anlı, haftaiçi her gün ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. İşlediği konu, ağırladığı konuklarıyla günler konuşulan işlere imza atan Müge Anlı, hem karakteri hem de başarısıyla birçok kişiye örnek teşkil ediyor. Yaptığı programlarda istisnasız makyajlı, bakımlı ve şık haliyle çıkan Müge Anlı, özel hayatında makyajdan uzak duranlardan. Müge Anlı'nın makyajsız halini görmüş müydünüz? İşte başta Müge Anlı olmak üzere, ünlüleri makyajsız halleri.
16.02.2019 16:23
- Son Güncelleme: 16.02.2019 16:23
Türkiye'nin en çok sevilen ve güvenilen isimlerinden biri kuşkusuz Müge Anlı. Haftaiçi her gün, izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, pek çok insan hikayesini programında ağırlıyor. Haftaiçi her gün demişken, Müge Anlı tüm bu programlarına bakımlı, makyajlı ve şık halleriyle çıkıyor. Özel hayatında ise makyajdan uzak durmayı tercih eden Müge Anlı'nın makyajsız halini görünce çok şaşıracaksınız.
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