Müge Anlı'nın kardeşi Efe evlendi düğünde bomba Fenerbahçe detayı! Gelin Yasemin'i görenler şaştı kaldı: "Müge Anlı gelinlik mi giymiş"
Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenen Müge Anlı'nın kardeşi Efe de evlendi. Düğünde Fenerbahçe detayı dikkat çekti. Gelin Yasemin'i görenler ise şaştı kaldı, "Müge Anlı'nın kardeşi gibi duruyor" , "Müge ile çok benziyorlar" , "Müge Anlı gelinlik mi giymiş" yorumları yaptı. Ablası gibi koyu Fenerbahçeli olan Efe Anlı'nın düğününde Fenerbahçe bayrağı ve marşı dikkat çekti.
27.07.2022 17:24 - Son Güncelleme: 27.07.2022 17:33
"MÜGE ANLI GELİNLİK Mİ GİYMİŞ"
Müge Anlı'nın kardeşi Efe evlendi, düğünde bomba Fenerbahçe detayı! Gelin Yasemin'i görenler ikilinin benzerliği karşısında şaştı kaldı.
Müge Anlı'nın kardeşi Mert Efe Anlı, 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının editörlüğünü üstleniyor.
Geçtiğimiz yıllarda Müge Anlı canlı yayında, "Onun adını ben koydum, bütün hastanede 'bizimki güzel, sizinkisi çirkin" diye gezdirdiğim benim bebeğim, güzel oğlum" demişti.
Kasım ayında sevgilisi Yasemin'e evlilik teklifinde bulunan Efe Anlı, ablası Müge Anlı'nın nikahından sonra gerçekleştirdiği düğünle dikkat çekti.