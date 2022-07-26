Müge Anlı’nın gözünden sakındığı kardeşine bakın! Ablasının aynısı! Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’yla düğün fotoğrafları olay olmuştu...
Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunuculuğunu üstlenen araştırmacı gazeteci Müge Anlı, sezon finaline günler kala Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıklamıştı. Duyurduğu müjdeli haberle hayranlarını sevindiren Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu'yla 24 Haziran 2022'de sade bir törenle dünyaevine girmişti. Gelinlikli fotoğraflarıyla çok konuşulan başarılı sunucu, daha sonra sosyal medya hesabına 'Yüzbaşıoğlu' soyadını ekleyerek dikkat çekmişti. Anlı şimdi ise 'ismini ben koydum' dediği kardeşiyle gündeme geldi. Anlı'nın gözünden sakındığı ve bir an olsun yanından ayırmadığı kardeşinin ablasına benzerliği ise görenleri şaşkına çevirdi. İşte Müge Anlı'nın kardeşi...
ATV'nin sevilen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'in sunuculuğunu üstlenen araştırmacı gazeteci Müge Anlı, sezon finaline günler kala Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evleneceğini açıkladı.
"EVLENMEYE KARAR VERDİM"
Müjdeli haberi programda duyuran Anlı, şu ifadeleri kullandı: "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiç birine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. sizi okumuyorum!
Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.
Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim"
SADE BİR TÖRENLE EVLENDİ
Müge Anlı ile Şinasi Yüzbaşıoğlu, 24 Haziran 2022'de sade bir törenle dünyaevine girdi. Anlı'nın yakın arkadaşlarından Zahide Yetiş ve Zuhal Topal da düğüne katıldı.