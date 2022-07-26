Müge Anlı’nın gözünden sakındığı kardeşine bakın! Ablasının aynısı! Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’yla düğün fotoğrafları olay olmuştu...

"EVLENMEYE KARAR VERDİM"

Müjdeli haberi programda duyuran Anlı, şu ifadeleri kullandı: "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiç birine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. sizi okumuyorum!