Müge Anlı'nın görümcesiyle olan pozu sosyal medyayı salladı "Görümceye maşallah" Eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun kardeşi iddiası...

15 yıldır ATV ekranlarında gündemi belirleyen Müge Anlı, Türkiye'nin en çok sevilen isimlerden biri. 2022 yılında Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünyaevine giren Müge Anlı, bu kadar göz önünde olmasına rağmen, özel hayatını bir o kadar da gözlerden uzak yaşamayı başarıyor. Eşiyle birlikte bile yan yana çok az görüntü veren Anlı hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı bugün. Müge Anlı'nın görümcesi ile pozu adeta yorum yağmuruna tutuldu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in başarılı sunucusu Müge Anlı, programda işlediği konularla sürekli gündeme gelen bir isim.
'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü sunucu Müge Anlı programdaki açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Anlı, geçtiğimiz yıl İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlenmişti.