Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu meğer Rahmi Özkan ile... O gerçek ortaya çıktı Müge Anlı açıkladı: "O bizim kendi evimizde..."
Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile Rahmi Özkan arasındaki o gerçek ortaya çıktı! 15 yıldır ATV ekranlarında Avukat Rahmi Özkan ve Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen ile birlikte faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı gündemi belirlemeye devam ediyor. 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle yayına başlarken Türk polisinin gününü kutlayan Müge Anlı ardından, "Rahmi Özkan'ın da doğum günü" dedi ve canlı yayında arkadaşının doğum gününü kutladı. Müge Anlı bugün ATV canlı yayınında ise sosyal meydyadan hayatına dair her şeyi paylaşanlar hakkında fikirlerini dile getirirken açıkladığı gerçekle dikkat çekti.
11.04.2023 14:59 - Son Güncelleme: 11.04.2023 15:10
Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178'inci yıl dönümü kutlanıyor. ATV canlı yayınında Müge Anlı da Türk Polis'ini unutmadı.
Bugün yayında sosyal medya hesaplarından hayatlarına dair her şeyi paylaşanlara karşı düşüncelerini dile getiren Müge Anlı açıklamasıyla dikkat çekti. Anlı, "Dün benim eşimin de doğum günüydü, Rahmi Bey'in de doğum günüydü ya. Pasta falan kestik işte kendi aramızda. Şimdi ben niye o pastayı paylaşayım. O bizim kendi evimizdeki bir olay. Şimdi ben onu bir yere koysam birisi de açıp baktığında şunu der, 'Banane kardeşim senin kocanın doğum gününden kestiğin pastadan. Beni ne ilgilendirir'Ben şimdi durup dururken neden böyle bir laf işiteyim ki." dedi, Rahmi Özkan ile Şina Yüzbaşıoğlu'nun yaş farkı merak konusu oldu.