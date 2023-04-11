Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu meğer Rahmi Özkan ile... O gerçek ortaya çıktı Müge Anlı açıkladı: "O bizim kendi evimizde..."

Bugün yayında sosyal medya hesaplarından hayatlarına dair her şeyi paylaşanlara karşı düşüncelerini dile getiren Müge Anlı açıklamasıyla dikkat çekti. Anlı, "Dün benim eşimin de doğum günüydü, Rahmi Bey'in de doğum günüydü ya. Pasta falan kestik işte kendi aramızda. Şimdi ben niye o pastayı paylaşayım. O bizim kendi evimizdeki bir olay. Şimdi ben onu bir yere koysam birisi de açıp baktığında şunu der, 'Banane kardeşim senin kocanın doğum gününden kestiğin pastadan. Beni ne ilgilendirir'Ben şimdi durup dururken neden böyle bir laf işiteyim ki." dedi, Rahmi Özkan ile Şina Yüzbaşıoğlu'nun yaş farkı merak konusu oldu.