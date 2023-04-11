RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu meğer Rahmi Özkan ile... O gerçek ortaya çıktı Müge Anlı açıkladı: "O bizim kendi evimizde..."

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu meğer Rahmi Özkan ile... O gerçek ortaya çıktı Müge Anlı açıkladı: "O bizim kendi evimizde..."

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu ile Rahmi Özkan arasındaki o gerçek ortaya çıktı! 15 yıldır ATV ekranlarında Avukat Rahmi Özkan ve Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen ile birlikte faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran Müge Anlı gündemi belirlemeye devam ediyor. 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle yayına başlarken Türk polisinin gününü kutlayan Müge Anlı ardından, "Rahmi Özkan'ın da doğum günü" dedi ve canlı yayında arkadaşının doğum gününü kutladı. Müge Anlı bugün ATV canlı yayınında ise sosyal meydyadan hayatına dair her şeyi paylaşanlar hakkında fikirlerini dile getirirken açıkladığı gerçekle dikkat çekti.

11.04.2023 14:59 - Son Güncelleme: 11.04.2023 15:10
Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu meğer Rahmi Özkan ile... O gerçek ortaya çıktı Müge Anlı açıkladı: O bizim kendi evimizde...

"O BİZİM KENDİ EVİMİZDE..."

Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu meğer Rahmi Özkan ile... O gerçek ortaya çıktı Müge Anlı canlı yayında açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu meğer Rahmi Özkan ile... O gerçek ortaya çıktı Müge Anlı açıkladı: O bizim kendi evimizde...

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 178'inci yıl dönümü kutlanıyor. ATV canlı yayınında Müge Anlı da Türk Polis'ini unutmadı.

Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu meğer Rahmi Özkan ile... O gerçek ortaya çıktı Müge Anlı açıkladı: O bizim kendi evimizde...

Yayın başlarken polislerin gününü kutlayan Müge Anlı ardından Rahmi Özkan'ın da doğum günü olduğu bilgisini paylaştı.

Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu meğer Rahmi Özkan ile... O gerçek ortaya çıktı Müge Anlı açıkladı: O bizim kendi evimizde...

Arkadaşı Rahmi Özkan'ın doğum gününü kutlayan Müge Anlı'ya karşı jest geldi. Rahmi özkan, Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun Polis Haftası'nı, "Ben de eşiniz Sayın Şinasi Bey'in emniyet mensubu gününü kutluyorum" sözleriyle kutladı.

Müge Anlı’nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu meğer Rahmi Özkan ile... O gerçek ortaya çıktı Müge Anlı açıkladı: O bizim kendi evimizde...

Bugün yayında sosyal medya hesaplarından hayatlarına dair her şeyi paylaşanlara karşı düşüncelerini dile getiren Müge Anlı açıklamasıyla dikkat çekti. Anlı, "Dün benim eşimin de doğum günüydü, Rahmi Bey'in de doğum günüydü ya. Pasta falan kestik işte kendi aramızda. Şimdi ben niye o pastayı paylaşayım. O bizim kendi evimizdeki bir olay. Şimdi ben onu bir yere koysam birisi de açıp baktığında şunu der, 'Banane kardeşim senin kocanın doğum gününden kestiğin pastadan. Beni ne ilgilendirir'Ben şimdi durup dururken neden böyle bir laf işiteyim ki." dedi, Rahmi Özkan ile Şina Yüzbaşıoğlu'nun yaş farkı merak konusu oldu.

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