Müge Anlı'nın eşi bakın nereli çıktı! Sosyal medya bunu konuşuyor! Nikah fotoğrafları olay olmuştu! Soyadını aldığı biricik eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu meğer...
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ünlü sunucusu evlenme kararı verdi. Canlı yayında heyecanını paylaşan Müge Anlı, ''Sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermeye karar verdim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor, çok abartmaya gerek yok. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istiyorum. Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım. Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu.'' dedi. Sevenleri eşi hakkında araştırmalara koyuldu. Bakın Müge Anlı'nın eşi aslen nereli çıktı.
Canlı yayında izleyicilerine evlilik müjdesi vermişti. Ünlü sunucu Müge Anlı aileler ve yakın arkadaşların katıldığı sade bir törenle evlendi. Nikahtan tek bir kare bile sızdırılmazken sosyal medyada hayranları çiftin fotoğraflarını yan yana getirerek gelinlik ve damatlık giydirdi. Anlı'nın eşi İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ise Instagram hesabından paylaştığı nikah fotoğrafları hakkında ''Biliyorum nikah törenimizle ilgili fotoğrafları çok merak ediyorsunuz.'' diyerek ilerleyen günlerde görüntülerin paylaşacağını belirtti. Peki Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, nereli? İşte Müge Anlı'nın soyadını aldığı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun memleketi...
Anlı, evlilik kararını şu açıklama ile dile getirdi; "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyor ki. Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. Siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. sizi okumuyorum!
Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim.
Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim."