Müge Anlı'nın dostu Zahide Yetiş'in taytlı paylaşımını görenlerin ağzı açık kaldı! "Songül Karlı mı o?"
Müge Anlı'nın dostu Zahide Yetiş'in taytlı paylaşımını görenlerin ağzı açık kaldı! Sosya medyayı aktif kullanan Zahide Yetiş, eşi Cem Arısoy ve oğlu Aras ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak günlük hali ile takipçilerinin karşısına çıkan Zahide Yetiş'in Instagram paylaşımını görenler, "Songül Karlı mı o?" yorumları yaptı. Fotoğrafında yüzüne uyguladığı filtre ile dikkatleri üzerine çeken Yetiş, kısa sürede gündem oldu. Songül Karlı ile Zahide Yetiş'in yaşları ise merak konusu oldu.
05.04.2022 14:42 - Son Güncelleme: 05.04.2022 14:55
"SONGÜL KARLI MI ZAHİDE YETİŞ Mİ?"
Müge Anlı'nın dostu Zahide Yetiş'in taytlı paylaşımını görenlerin ağzı açık kaldı! İkisi de ekranların sevilen ismi; Zahide Yetiş ve Songül Karlı... Ve ikisi de sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.
Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Zahide Yetiş'in günlük halini paylaştığı fotorğafında kullandığı filtre akıllara Songül Karlı'yı getirdi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Songül Karlı, fotoğraflarda yüzüne uyladığı filtre ile sık sık adından söz ettiriyor.
Zahide Yetiş'in bu paylaşımını görenler, "Songül Karlı mı o?" demeden geçmedi. Ardından iki ismin de yaşları merak konusu oldu.