RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Müge Anlı'nın dostu Zahide Yetiş'in taytlı paylaşımını görenlerin ağzı açık kaldı! "Songül Karlı mı o?"

Müge Anlı'nın dostu Zahide Yetiş'in taytlı paylaşımını görenlerin ağzı açık kaldı! "Songül Karlı mı o?"

Müge Anlı'nın dostu Zahide Yetiş'in taytlı paylaşımını görenlerin ağzı açık kaldı! Sosya medyayı aktif kullanan Zahide Yetiş, eşi Cem Arısoy ve oğlu Aras ile sık sık gündeme geliyor. Son olarak günlük hali ile takipçilerinin karşısına çıkan Zahide Yetiş'in Instagram paylaşımını görenler, "Songül Karlı mı o?" yorumları yaptı. Fotoğrafında yüzüne uyguladığı filtre ile dikkatleri üzerine çeken Yetiş, kısa sürede gündem oldu. Songül Karlı ile Zahide Yetiş'in yaşları ise merak konusu oldu.

05.04.2022 14:42 - Son Güncelleme: 05.04.2022 14:55
Müge Anlı’nın dostu Zahide Yetiş’in taytlı paylaşımını görenlerin ağzı açık kaldı! Songül Karlı mı o?

"SONGÜL KARLI MI ZAHİDE YETİŞ Mİ?"

Müge Anlı'nın dostu Zahide Yetiş'in taytlı paylaşımını görenlerin ağzı açık kaldı! İkisi de ekranların sevilen ismi; Zahide Yetiş ve Songül Karlı... Ve ikisi de sosyal medyayı oldukça aktif kullanıyor.

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Müge Anlı’nın dostu Zahide Yetiş’in taytlı paylaşımını görenlerin ağzı açık kaldı! Songül Karlı mı o?

Zahide'nin Aras adında bir oğlu, Songül'ün ise Efe Furkan adında bir oğlu var...

Müge Anlı’nın dostu Zahide Yetiş’in taytlı paylaşımını görenlerin ağzı açık kaldı! Songül Karlı mı o?

Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Zahide Yetiş'in günlük halini paylaştığı fotorğafında kullandığı filtre akıllara Songül Karlı'yı getirdi.

Müge Anlı’nın dostu Zahide Yetiş’in taytlı paylaşımını görenlerin ağzı açık kaldı! Songül Karlı mı o?

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Songül Karlı, fotoğraflarda yüzüne uyladığı filtre ile sık sık adından söz ettiriyor.

Müge Anlı’nın dostu Zahide Yetiş’in taytlı paylaşımını görenlerin ağzı açık kaldı! Songül Karlı mı o?

Zahide Yetiş'in bu paylaşımını görenler, "Songül Karlı mı o?" demeden geçmedi. Ardından iki ismin de yaşları merak konusu oldu.

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