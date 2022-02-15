Müge Anlı'nın dostu Zahide Yetiş'in eşi ve oğluna bakın, sosyal medya çalkalandı! Aras bebek babasının hık demiş burnundan düşmüş...

Daha sonra 2013-2015 yılları arasında Atv'de yayınlanan Zahide ile Yetiş Hayata isimli programın sona ermesinden sonra, 7 Aralık 2015'ten 12 Haziran 2020'ye kadar Show TV'de hafta içi her sabah yayımlanan Zahide Yetiş'le programını sundu ayrıca "Dinle! Hayat Sana Fısıldıyor!" başlıklı bir kitap yazdı.