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Haberler Magazin Müge Anlı'nın dostu Zahide Yetiş'in eşi ve oğluna bakın sosyal medya çalkalandı! Aras bebek babasının hık demiş burnundan düşmüş...

Müge Anlı'nın dostu Zahide Yetiş'in eşi ve oğluna bakın sosyal medya çalkalandı! Aras bebek babasının hık demiş burnundan düşmüş...

Müge Anlı'nın dostu Zahide Yetiş'in eşi ve oğluna bakın, sosyal medya çalkalandı! Aras bebek babasının hık demiş burnundan düşmüş... 2014 yılında dünyaevine girdiği Cem Arısoy ile mutlu evliliğini Aras adını verdiği oğlu ile taçlandıran Zahide Yetiş, Instagram'ı aktif kullanıyor. Şahsi hesabından oğlu ile sık sık paylaşımda bulunan Zahide Yetiş'in eşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Zahide Yetiş'in eşi Cem ve oğlu Aras...

15.02.2022 16:06 - Son Güncelleme: 15.02.2022 16:06
Müge Anlı’nın dostu Zahide Yetiş’in eşi ve oğluna bakın sosyal medya çalkalandı! Aras bebek babasının hık demiş burnundan düşmüş...

BABASININ HK DEMİŞ BURNUNDAN DÜŞMÜŞ

Müge Anlı'nın dostu Zahide Yetiş'in eşi ve oğluna bakın, sosyal medya çalkalandı! Aras bebek babasının hık demiş burnundan düşmüş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Müge Anlı’nın dostu Zahide Yetiş’in eşi ve oğluna bakın sosyal medya çalkalandı! Aras bebek babasının hık demiş burnundan düşmüş...

1979 yılında Viyana'da dünyaya geldi Zahide Yetiş... Liseyi İzmir Özel Fatih Koleji'nde okudu. Dokuz Eylül Üniversitesi Satış Yönetimi ve İşletme Bölümü'nden mezun oldu.

Müge Anlı’nın dostu Zahide Yetiş’in eşi ve oğluna bakın sosyal medya çalkalandı! Aras bebek babasının hık demiş burnundan düşmüş...

TRT'de çocukluk döneminde seslendirmeler yaptı. Birçok programda sunuculuk yaptı. 2009-2014 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Doktorum programıyla tanındı.

Müge Anlı’nın dostu Zahide Yetiş’in eşi ve oğluna bakın sosyal medya çalkalandı! Aras bebek babasının hık demiş burnundan düşmüş...

Daha sonra 2013-2015 yılları arasında Atv'de yayınlanan Zahide ile Yetiş Hayata isimli programın sona ermesinden sonra, 7 Aralık 2015'ten 12 Haziran 2020'ye kadar Show TV'de hafta içi her sabah yayımlanan Zahide Yetiş'le programını sundu ayrıca "Dinle! Hayat Sana Fısıldıyor!" başlıklı bir kitap yazdı.

Müge Anlı’nın dostu Zahide Yetiş’in eşi ve oğluna bakın sosyal medya çalkalandı! Aras bebek babasının hık demiş burnundan düşmüş...

2020 yılında Kanal D'de hafta içi her gün yayımlanan Zahide Yetiş'le Gelin Görün adlı yarışmayı sundu. Yarışma kısa sürdü ve 65. bölümü ile final yaptı.

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