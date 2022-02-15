Müge Anlı'nın dostu Zahide Yetiş'in eşi ve oğluna bakın sosyal medya çalkalandı! Aras bebek babasının hık demiş burnundan düşmüş...
Müge Anlı'nın dostu Zahide Yetiş'in eşi ve oğluna bakın, sosyal medya çalkalandı! Aras bebek babasının hık demiş burnundan düşmüş... 2014 yılında dünyaevine girdiği Cem Arısoy ile mutlu evliliğini Aras adını verdiği oğlu ile taçlandıran Zahide Yetiş, Instagram'ı aktif kullanıyor. Şahsi hesabından oğlu ile sık sık paylaşımda bulunan Zahide Yetiş'in eşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. İşte Zahide Yetiş'in eşi Cem ve oğlu Aras...
15.02.2022 16:06
- Son Güncelleme: 15.02.2022 16:06
BABASININ HK DEMİŞ BURNUNDAN DÜŞMÜŞ
Müge Anlı'nın dostu Zahide Yetiş'in eşi ve oğluna bakın, sosyal medya çalkalandı! Aras bebek babasının hık demiş burnundan düşmüş...
Daha sonra 2013-2015 yılları arasında Atv'de yayınlanan Zahide ile Yetiş Hayata isimli programın sona ermesinden sonra, 7 Aralık 2015'ten 12 Haziran 2020'ye kadar Show TV'de hafta içi her sabah yayımlanan Zahide Yetiş'le programını sundu ayrıca "Dinle! Hayat Sana Fısıldıyor!" başlıklı bir kitap yazdı.