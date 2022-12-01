Müge Anlı’nın dostu İlker Ayrık’ın eşi Sanem bakın kim çıktı! Müstakbel Damat İlker Ayrık gözlerden uzak tutuyordu işte Sanem Ayrık...

Müge Anlı bugün canlı yayını İlker Ayrık'a teşekkürlerini ileterek açtı. Müge Anlı, İlker Ayrık'a "Sevgili değerli dostum İlker Ayrık'a teşekkür ederim. Tam bir aile komedisi sana ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. 6 tane tekerlekli sandalye göndermiş bu zincire katıldığın için de sana çok teşekkür ediyorum." dedi.