Müge Anlı'nın dostu İlker Ayrık'ın eşi Sanem bakın kim çıktı! Müstakbel Damat İlker Ayrık gözlerden uzak tutuyordu işte Sanem Ayrık...
Müge Anlı'nın dostu İlker Ayrık'ın eşi Sanem bakın kim çıktı! Müstakbel Damat İlker Ayrık eşi Sanem Ayrık'ı gözlerden uzak tutuyordu. Müge Anlı'nın canlı yayında yaptığı açıklamanın ardından merak konusu olan İlker Ayrık eşiyle gündeme geldi. 6 tane tekerlekli sandalye gönderen İlker Ayrık'a teşekkür eden Müge Anlı Müstakbel Damat filmi için de Ayrık ve ekibine ayrıca teşekkürlerini iletti. İşte cümlesine 'Değerli dostum' diye başlayan Müge Anlı'nın açıklamasının ardından gündeme bomba gibi düşen İlker Ayrık ve eşi Sanem Ayrık...
Müge Anlı'nın dostu İlker Ayrık'ın eşi Sanem bakın kim çıktı! Müstakbel Damat İlker Ayrık gözlerden uzak tutuyordu işte Sanem Ayrık...
Müge Anlı bugün canlı yayını İlker Ayrık'a teşekkürlerini ileterek açtı. Müge Anlı, İlker Ayrık'a "Sevgili değerli dostum İlker Ayrık'a teşekkür ederim. Tam bir aile komedisi sana ve ekip arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. 6 tane tekerlekli sandalye göndermiş bu zincire katıldığın için de sana çok teşekkür ediyorum." dedi.
Müstakbel Damat filmi ve özel hayatı merak konusu olan İlker Ayrık'ın eşi Sanem Ayrık'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı.
16 Ekim 1979 tarihinde Balıkesir'de dünyaya gelen İlker Ayrık, Arnavut kökenli bir aileden gelmektedir. Balıkesir Lisesi'nde eğitim hayatına devam ederken Endüstri Mühendisi olmak isteyen Ayrık, lise üçüncü sınıfta fikir değiştirerek tiyatroyla ilgilenmeye başlamıştır.