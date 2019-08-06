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Müge Anlı'nın bu görüntüleri sosyal medyayı salladı! Hülya Avşar ile...

Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın yıllar öncesine ait ortaya çıkan fotoğraf sosyal medyayı salladı. atv ekranlarının sevilen ve güvenilen yüzü Müge Anlı'nın Türkiye'nin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Hülya Avşar ile olan yıllar öncesine ait bu görüntüler herkesin dilinde. İşte Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın yıllar öncesine ait herkesi şoke eden fotoğrafları.

06.08.2019 10:05 - Son Güncelleme: 06.08.2019 10:09
Müge Anlı bu görüntüleri sosyal medyayı salladı! Hülya Avşar ile...

Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın yıllar öncesine ait ortaya çıkan fotoğraf görenleri şoke etti. İkilinin aynı karede yer aldığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Başta Müge Anlı ile Hülya Avşar olmak üzere birçok ünlü ismin herkesi şoke eden fotoğraflarını sizler için derledik.

Müge Anlı bu görüntüleri sosyal medyayı salladı! Hülya Avşar ile...

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLUK FOTOĞRAFLARI


Nusret Gökçe

Müge Anlı bu görüntüleri sosyal medyayı salladı! Hülya Avşar ile...
Müge Anlı bu görüntüleri sosyal medyayı salladı! Hülya Avşar ile...

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Müge Anlı bu görüntüleri sosyal medyayı salladı! Hülya Avşar ile...
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