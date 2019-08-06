Müge Anlı'nın bu görüntüleri sosyal medyayı salladı! Hülya Avşar ile...

Müge Anlı ile Hülya Avşar'ın yıllar öncesine ait ortaya çıkan fotoğraf görenleri şoke etti. İkilinin aynı karede yer aldığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Başta Müge Anlı ile Hülya Avşar olmak üzere birçok ünlü ismin herkesi şoke eden fotoğraflarını sizler için derledik.